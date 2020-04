’Beste online, selfmade handhaver, stop eens met dat Blijf thuis-gegil’

Simpel gezegd is Nederland op dit moment te verdelen in drie groepen. 1) Zij die de regels aan hun laars lappen, die doen waar ze zin in hebben, 2) zij die de regels opvolgen en 3) de ’extremisten’ die vinden dat iedereen binnen moet blijven en vooral naar hen moet luisteren. Van die eerste groep zie ik weinig, gelukkig. En die laatste groep noem ik voor het gemak de ’#blijfthuis-politie’.

Geen complete lockdown

Als moeder van twee kleine kinderen ben ik blij dat Rutte niet heeft gekozen voor een ’complete lockdown’. We krijgen nu in ieder geval nog de kans om een ommetje te maken, een rondje te fietsen of de kinderen los te laten in een speeltuin. Een rustige speeltuin uiteraard, onder toezicht van een volwassene. Want dat is wat mag volgens de adviezen van het RIVM, Rutte zei het zelf op nationale televisie.

Dus een of twee keer per dag hijsen we de kinderen in de bakfiets of lopen we met ze naar het parkje achter ons huis. Zo kunnen ze hun energie even kwijt en doen ze ook nog eens de nodige vitmanie D op. Is het druk in het park, dan lopen we verder en zoeken we een ander plekje om te spelen.

Schrik

We doen hier niets wat niet mag. Toch schrik ik mezelf elke keer te pletter als ik er via sociale media op word gewezen dat ik moet thuisblijven, vaak nog in hoofdletters ook: BLIJF THUIS!! BLIJF BINNEN!! Het wordt vooral geroepen door mensen die zelf momenteel niet buiten komen, omdat ze vinden dat dat de beste strategie is. Het liefst hadden zij gezien dat ons land volledig op slot was gegaan omdat dat volgens hen de enige manier is om corona te stoppen.

Helaas voor hen - en gelukkig voor mij - nam onze minister president een ander besluit en mogen we de straat nog op. En ja, soms gaat dat fout, zoals de eerste mooie weekenden toen iedereen massaal de natuur en stranden opzocht. Logisch dat er toen BLIJF THUIS en BLIJF BINNEN werd geroepen.

Kapitalen

Maar inmiddels zijn we een paar weken verder en lijkt het overgrote deel van de Nederlanders zich keurig aan de regels te houden. Iedereen blijft thuis en gaat af en toe naar buiten voor een rondje met de hond, een frisse neus of een boodschap. Is het dan echt nodig om in kapitalen te blijven tikken dat IEDEREEN THUIS MOET BLIJVEN?!

Ik word er niet goed van dat ik steeds moet lezen dat ik onverantwoord bezig zou zijn, dat ik egoïstisch en dom ben en vooral dat ik geen rekening houd met anderen. Dat is namelijk niet zo. Iedereen met een beetje gezond verstand kan prima leven met de maatregelen die er zijn en houdt keurig afstand van anderen. Het is echt niet nodig om dan BLIJF THUIS, of erger, te gillen.

Beetje minder

Dus beste online selfmade handhaver: fijn dat je er bent maar... kan het een beetje minder? Dat jij kiest voor een totale gepersonaliseerde lockdown moet jij weten. Blijf vooral binnen, doe je boodschappen een keer per week en raak verder niks aan. Hartstikke knap dat je het zo aanpakt. Het is je goed recht. Maar stop alsjeblieft met mensen terechtwijzen die niets verkeerd doen. Het is namelijk niet nodig. Of ga écht aan de slag als wijkagent en zoek de mensen op die zich niet aan de regels houden. Pas dán maak je jezelf echt nuttig!