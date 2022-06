’De laatste weken lijk ik beter opgewassen tegen alopecia, maar waarom?’

Eerder benadrukte ik al het belang van praten over je problemen. In mijn geval over mijn alopecia en wat dit met mij doet. De gesprekken met mijn psycholoog helpen mij om meer inzicht te krijgen in mijn gedachten en gevoelens en het om te kunnen gaan met mijn “probleem”. Maar… dit zal het probleem niet wegnemen. Mijn haaruitval is er elke dag weer en ik word bij elke blik in de spiegel weer geconfronteerd met mijn dunne haar.

Toen ik begon met schrijven over mijn alopecia en hiervoor een Instagram-account startte, deed ik dat om twee redenen. Ten eerste om mijn hart te luchten. Eruit te gooien wat ik voel en wat me dwars zit. Daar heb je dus weer het advies: praten helpt! Natuurlijk was ik bang voor gemene reacties en vervelende opmerkingen, maar bizar genoeg bleven deze uit. Wat ik wel terugkreeg was steun, begrip en (soms ongevraagd) advies. Het voelde als een opluchting! Iedereen in mijn nabije omgeving weet nu van mijn haarissues. Ik hoef het niet meer te verbergen en die olifant in de kamer is er niet meer. Het wordt gewoon besproken, zoals alles in het leven dat actueel is en speelt. Als iemand een andere, chronische ziekte heeft wordt daar ook niet geheimzinnig over gedaan, dus waarom wel over mijn haarziekte?

Mijn verhaal

De tweede reden om met mijn verhaal naar buiten te treden is eigenlijk tweeledig. Toen ik zelf te horen kreeg dat ik alopecia had kon ik heel weinig verhalen vinden van vrouwen die in hetzelfde schuitje zaten. Ook in mijn eigen omgeving ken ik niemand en daarnaast was er niet altijd begrip voor mijn gevoelens en gedachten die gepaard gingen met de haaruitval. Ik voelde me alleen en kan me goed voorstellen dat anderen die ditzelfde meemaken zich ook zo voelen. Door mijn verhaal open en eerlijk te vertellen hoop ik anderen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. Dat er wel degelijk iemand is die hetzelfde doormaakt als zij en met dezelfde struggles moet leren leven.

Daarnaast hoopte ik stiekem ook voor mezelf dat ik verhalen van andere vrouwen zou horen naar aanleiding van mijn eigen verhaal. Want een probleem wordt toch al ietsje minder groot als je weet dat je niet de enige bent… En of dat gebeurde!

Boodschap

We zijn ondertussen zelfs op een punt gekomen dat ik een automatische reactie heb moeten instellen voor alle direct messages die ik binnenkrijg via Instagram. Zoveel vrouwen, zoveel verhalen! Sommigen lees ik met tranen in mijn ogen. Vrouwen die écht al weken de straat niet meer op durven vanwege hun half kalende koppie, maar geen geld hebben voor een haarwerk. Vrouwen die elke dag opstaan en weer gaan slapen met hun “geheim” en tegen niemand durven vertellen dat ze een haarstuk dragen. En vrouwen die zelfs vriendschappen zijn kwijtgeraakt doordat ze zichzelf zo hebben opgesloten. Ik vind het vreselijk. Dat deze aandoening, waar elke dame in kwestie niets aan kan doen, zoveel impact heeft op kwaliteit van leven. De dames vragen mij om advies, omdat ze zien dat het met mij steeds een beetje beter gaat. De laatste weken lijk ik mentaal meer te zijn opgewassen tegen mijn alopecia, maar waarom? Het zal met veel aspecten te maken hebben, maar één ding weet ik zeker. Het helpt mij absoluut dat ik weet dat ik niet alleen ben!

Ik doe even een aanname dat veel lezers van mijn column zelf alopecia hebben of iemand kennen met alopecia. Lieve lezers, bij deze wil ik dus heel graag laten weten dat mijn inbox ontploft van de verhalen. Nee, geen vrouwen die schrijven: “ach, mijn haar valt uit, so what!”, maar vrouwen die delen wat voor ellende het met zich meebrengt. En dit mag er dus zijn, maar… weet dat delen helpt. Voor jou én voor anderen. Het zal je steun brengen, begrip en herkenbaarheid. Dus praat niet alleen met een professional, maar ook met je omgeving!

