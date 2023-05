Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Luizenmoeder Rian Gerritsen (51): ’Als het aan mij had gelegen, was ik eerder moeder geworden’

Door MARIËLLE WISSE Kopieer naar clipboard

’Ik denk dat ik redelijk schaamteloos ben.’

Ze speelde Kim in De Luizenmoeder, zette Meerdijk op stelten als Gabriëlle en hopt ondertussen van theater naar theater. Maar wie is actrice Rian Gerritsen (51) als ze niet in de spotlights staat?