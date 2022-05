Elenora werkt in de porno-industrie: 'De oudste kinderen helpen weleens met bestellingen'

„Als mensen weten wat voor werk ik doe zien ze mij niet langer als een ’gewone’ vrouw. Mensen denken dat je als werkende moeder in de porno-industrie je kinderen ophaalt in sexy lingerieoutfitjes, maar dat is niet zo. Ik zie er net zo uit als andere moeders als ik ze van school haal. Soms draag ik een joggingpak met sneakers of een spijkerbroek. Het klopt ook niet dat je de hele dag met je benen wijd ligt.”

Pornofilms

„Voordat ik begon met het maken van pornofilms en -foto’s werkte ik al als erotisch masseuse. Mijn man en ik waren in die tijd een komediefilm aan het kijken over een stel dat een seksvideo opnam. Ik bedacht me hoeveel geld ze met die video zouden kunnen verdienen. Ik wilde het zelf gaan proberen en vertelde het mijn man. Hij was verbaasd maar vond het goed, als ik het maar zeker wist.”

Webshop

„Ik begon met webcammen, een soort videobellen met anonieme klanten. Pas later ben ik films gaan maken. Een probleem waar ik tegenaan liep was dat ik voor bepaalde klussen geen juiste kleding kon vinden. Ik ben een wat vollere vrouw en het assortiment dat in mijn maat beschikbaar was, viel erg tegen. De kleding zat vaak niet lekker of was van een verkeerde stof. Mijn man hielp me met zoeken naar geschikte kleding. Uiteindelijk vonden we die bij een groothandel. Omdat wij geen winkel hadden, en groothandels alleen toegankelijk zijn voor ondernemers, konden we de kleding niet kopen. Daarom zijn we zelf begonnen met een erotische webshop. We hadden niet verwacht dat het een succes zou worden.”

Kinderen

„Het magazijn van onze onlineshop is aan huis, net als mijn massagesalon. De kinderen weten dat ik fotoshoots doe en in films speel, maar niet in welke soort. Alleen de oudste weet in wat voor soort films ik echt speel. Als ik naar een fotoshoot ga met een koffer vol kleren en accessoires zwaait mijn jongste dochter me uit en zegt: ’Doei ma, veel plezier met opmaken’. Als ze vragen hebben over mijn werk dan zal ik ze een eerlijk antwoord geven, maar ik ga ze niet wijzer maken dan nodig is.”

Beroep

„Ik raad mijn kinderen dit werk niet aan, maar als een van mijn kinderen later hetzelfde werk wil doen als ik, dan help ik ze er graag bij. Ik zou ze adviseren goed na te denken over hun keuze. Je moet stevig in je schoenen staan voor dit beroep. Ik ken de voor- en nadelen en zou ze op weg helpen in hun loopbaan. Het grootste nadeel is dat mensen meer van je zien dan normaal is. Ook hebben mensen een feller en negatiever oordeel over jou en het soort werk dat je doet. Ik heb liever dat mijn kinderen met een normale baan eindigen. Het scheelt ze een hoop negativiteit.”

Huishouden

„Verder zijn wij net als ieder ander. Mijn man en ik brengen allebei het geld binnen. We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, dus eigenlijk is alles van ons samen. We hebben allebei wel een eigen rekening, maar dit zijn en/of rekeningen. Martin gaat over de financiën, daar houd ik me niet mee bezig. Martin doet ook net zoveel in de huishouding als ik. Hij doet vaak zelfs nog meer. Ik ben erg chaotisch en hij is echt pietje-precies. We vullen elkaar dus goed aan.

Als de kinderen naar school zijn, doen we samen even een schoonmaakrondje door het huis. Martin ruimt dan de rommel op en ik loop achter hem aan met een poetslap. Onze oudste dochters helpen ook en doen weleens de vaatwasser. De zorg voor de kinderen doen we samen. Martin is wel beter in rekenen en taal, dus hij helpt de kinderen het meest met hun huiswerk.”

Werkrooster

„Ik heb veel vrije tijd. Mijn werkrooster ziet er elke week weer anders uit. Mijn massagesalon is vier dagen per week geopend op afspraak. Dat vult vaak niet mijn hele dag. Pornofilms en -fotoshoots doe ik twee keer per maand. Dat neemt veel tijd in beslag. Daarnaast verdient het goed, dus hoeft het ook niet elke week. Ook hebben we nog de inkomsten van de boetiek.”

Speelgoedwinkel voor volwassenen

„De twee oudsten helpen weleens als er bestellingen binnenkomen. De jongste twee mogen niet in de buurt van de opslag van onze winkel komen. Wat daarbinnen staat uitgestald is niet voor hun ogen. Het is een speelgoedwinkel voor volwassenen.”

