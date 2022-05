Rieke kreeg nier van Marianne: ’Ik wist niet wat me overkwam’

Binnenland

Breinschade baby te behandelen met stamcellen in neusdruppels

Pasgeboren baby’s met hersenschade kunnen neusdruppels krijgen met daarin stamcellen om zo de beschadigde plek in hun brein te behandelen, stellen onderzoekers en artsen van het UMC Utrecht in een onderzoek dat in juni wordt gepubliceerd in The Lancet. Ze hebben de therapie getest op tien pasgeboren...