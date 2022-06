Marin eet wilde planten: ’Ik ben blij dat we niet afhankelijk zijn van de supermarkt’

„Ik wilde graag meer weten over duurzaamheid en kwam een boek tegen over wildplukken. Dit heb ik niet meer losgelaten. Een half jaar lang heb ik onderzoek gedaan en gelezen over het eten van wilde planten. Ik heb een platform opgezet om cursussen over wildplukken te geven, want je kunt niet zomaar alle planten eten. Verder organiseer ik wildplukwandelingen. Ik laat mensen in een stadspark, tuin of bos zien wat ze kunnen plukken en waarvoor het goed is. Het liefst pluk ik planten de impopulair zijn, zoals de Japanse duizendknoop en brandnetels. Dit noem ik duurzaam plukken, omdat ik de planten die anders in een groene container eindigen nuttig gebruik.”

Hoe zou je jouw leefstijl omschrijven?

„Wij leven niet primitief, maar we leven anders. Samen met mijn schoonouders hebben we een huis met een flink stuk land erbij dat ongeveer zes hectare groot is. Vier hectare daarvan wordt gebruikt als moestuin en voedselbos. Een voedselbos is een eetbaar bos waar je overal voedsel kunt vinden zoals noten, fruit en wilde planten, zonder dat je elk jaar hoeft te zaaien en wieden. Ongeveer drie maanden per jaar moeten we groenten in de winkel kopen, de rest van het jaar eten we uit eigen tuin. We verbouwen hier bijvoorbeeld asperges en tomaten. Per seizoen verschilt het wat er groeit. We hebben kippen die we gebruiken voor de eieren en het vlees. Ook schapen gebruiken we voor het vlees. De planten die ik pluk in de natuur gebruik ik voor thee, als kruiden of verwerk ik in gerechten zoals een quiche. We halen producten zoals kaas en melk bij een biologische boer in de buurt. En dingen die niet bij de boer te koop zijn, zoals kokosolie, chips en wijn halen we bij de biologische supermarkt. We zijn dus niet helemaal zelfvoorzienend. We hebben zonnepanelen, maar het huis is ook aangesloten op elektriciteit en we hebben water uit de kraan.”

Waarom verbouwen jullie veel zelf?

„Ik vind zelfredzaamheid heel belangrijk. Wij zijn niet volledig afhankelijk van winkels zoals ’normale’ huishoudens. Nu alles duurder wordt in de supermarkt raakt dit veel huishoudens en ben ik blij dat wij daar minder last van hebben. Ik ben niet dogmatisch, ik heb ook wel eens zin in chips of een patatje. Dit haal ik dan niet bij een snackbar of supermarkt, maar ik maak het zelf. Heerlijk, een patatje met zelfgemaakte mayonaise en ketchup.”

Sport je ook?

„Ik ben veel in beweging, maar ik ga niet geforceerd een uur hardlopen. Ik werk in de moestuin wat soms erg zwaar werk is. Als ik daar een middag heb gewerkt heb ik de volgende dag spierpijn. Daarnaast wandel ik veel over het erf en tijdens de wildplukwandelingen.”

Zit je op je streefgewicht?

„Ik heb al een half jaar niet meer op de weegschaal gestaan. Vroeger was ik veel bezig met diëten en wegen, omdat ik mezelf nooit goed genoeg vond. Doordat ik biologisch eet heeft het voor mij geen belang meer, omdat ik weet dat wat ik eet gezond is. Mijn zwangerschap heeft bijgedragen aan de waardering die ik heb voor mijn lichaam. Ik ben supertrots op mijn lijf, dat het een kindje gezond en wel op de wereld heeft gezet.”

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

„Je hoeft niet te leven zoals wij dat doen om gezond te leven. Als je weet hoe iets groeit of waar je stukje vlees vandaan komt, dan weet je ook wat je in je lichaam stopt. Ga bijvoorbeeld eens naar een biologische boer om lokaal je groenten te kopen. Door je eten minder anoniem te maken maak je al snel bewustere keuzes. Mocht je willen beginnen met wildplukken raad ik de plant zevenblad aan, ook wel bekend als tuindersverdriet. Het groeit vaak in achtertuinen. Het is erg lekker en smaakt naar wortel en peterselie. Het is bekend als Romeinse spinazie, omdat de Romeinen dit hebben meegebracht naar Nederland om te eten. Je kunt het in veel verschillende gerechten verwerken zoals ovenschotels, omeletjes, smoothies en salade.”

