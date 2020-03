Deel 10: ’In quarantaine bij mijn schoonouders’

We verbouwen. Ik weet precies wat je nu denkt. Want dat denkt iedereen tegen wie ik deze twee woorden uitspreek. De babykamer? We hadden al een behoorlijke verbouwing voor deze periode gepland staan. De kozijnen moesten worden aangepakt en deels vervangen en een langgekoesterde wens voor een grotere, nieuwe badkamer gaat deze periode eindelijk in vervulling. En ja, ook de ’logeerkamer’ wordt flink onder handen genomen.

Babykamer

Je snapt dat die logeerkamer binnen enkele maanden zal transformeren tot babykamer. Maar de verbouwing is in tegenstelling van wat iedereen denkt niet het gevolg van de zwangerschap. Wie denkt dat we al bezig zijn met het uitzoeken van een commode, een ledikantje of misschien zelfs een co-sleeper - ik ben nog niet overtuigd van het belang - heeft het mis. Wordt het Sebra Sebra, Stokke of gewoon een huismerk? (Ja, de Negenmaandenbeurs heeft mijn kennis doen groeien.) De websites met die producten worden op dit moment nog vermeden.

Toiletpotten, tegels, de vloer... Dagelijks maken we keuzes al surfend langs de online bouwwinkels die nog open zijn en leveren. De verbouwing is inderdaad flink. Zo groot zelfs dat we tijdelijk elders bivakkeren. Een tijdje bij mijn schoonouders ruim 40 kilometer bij ons hoofdstedelijke appartement vandaan. En hoe lief: we mogen de hele bovenverdieping gebruiken. Ik had de treintijden om files te vermijden al uitgezocht. De fietstroute naar het station al uitgestippeld. Maar na drie logeerdagen sloeg de coronacrisis toe en nam de regering de eerste maatregelen. Mijn vrouw moest per direct thuiswerken. En ook mijn schoonouders, beiden actief in het onderwijs, kwamen grotendeels thuis te zitten.

Thuisquarantaine

En ik? Ik bleek de dag ervoor contact te hebben gehad met iemand die positief is getest. Thuisquarantaine dus. Veertien dagen. Per direct. Ik ken de regels. We schrijven er dagelijks over. Thuis blijven. In mijn geval dus bij mijn schoonouders in huis.

Ik hing het de afgelopen tien dagen niet aan de grote klok. Maar elke keer als ik het met iemand deelde, was daar iedere keer diezelfde lacherige reactie. Die ik ook al kreeg toen ik vertelde dat we tijdelijk bij hen zouden wonen. „Oh, bij je schoonouders? Nou sterkte! Haha.” „Thuisquarantaine bij je schoonouders? Dat is dubbel pech, hihi. Ik heb met je te doen.”

Gezellig

Nou dat is nergens voor nodig. Het is hier gezellig. Ze zijn hartstikke lief. Waar komt al die negativiteit over schoonouders überhaupt vandaan? Wie is daar ooit mee begonnen? En is het nog wel van deze tijd? Of, zoals mijn moeder weleens zegt: ’Bedenk eens dat je eigen ouders de schoonouders van een ander zijn, en dat je zelf op een dag ook schoonvader of - moeder zal zijn, dus gaat het ook over je dierbaren’.

Een ieder die daar anders over denkt: ik heb het gewoon getroffen met mijn schoonouders. Houden we het gewoon daarop. En nee, ik schrijf dit niet omdat ik deze column bij hun in de woonkamer zit te tikken of omdat ik nog een maand bij ze logeer. Het is gewoon echt zo.

Temperatuur

Overigens geen gesnotter of gehoest hier. 36.5, 36.2, 36.8, 36.4, 36.5, 36.7 en 36.3. Iedere ochtend meet ik heel braaf mijn temperatuur. Tien dagen geleden was het wel even schrikken. Hoe gevaarlijk is corona voor de zwangere? Hoe gevaarlijk is het voor de baby? De teksten erover zijn geruststellend. Maar we zijn ons er ook van bewust dat het onderzoek ernaar nog minimaal is. Stressen is hoe dan ook niet goed. Voor niemand. Ontspannen proberen we door deze bizarre tijden heen te komen. Houd je aan de adviezen en regels, en blijf gezond.