Annemarie is pleegouder: ’De uithuisplaatsing dragen ze altijd met zich mee’

Annemarie: „Wat me tot nu toe misschien wel het meest is bijgebleven, is een opmerking die onze pleegdochter maakte toen ze zo’n twee jaar bij ons was. ’Ik zou wel met jou in een vogelhuisje willen wonen’, zei ze. Omdat zij door alles wat ze heeft meegemaakt al van jongs af aan met hechtingsproblemen kampt, was deze uitspraak heel bijzonder voor ons. De geborgenheid waar ze altijd naar op zoek was, leek ze voor het eerst een beetje gevonden te hebben.”

Gebroken gezinnen

De uitspraak typeert het pleegouderschap voor Annemarie: ze vindt het mooi en dankbaar om haar pleegkinderen in positieve zin te zien veranderen, maar makkelijk is het allerminst. „Ik ben positief over het pleegouderschap en heb nog geen moment spijt gehad, maar ik ben wel eerlijk: je brengt ook een offer.

Toen mijn man René en ik besloten ons beschikbaar te stellen als pleegouders, woonden mijn twee zonen en de twee jongste kinderen van mijn man allemaal nog bij ons thuis. Destijds vormden zij als tieners met ons een groot samengesteld gezin. Vooraf hebben we goed met hen gepraat en aan hen gevraagd of zij openstonden voor pleegbroertjes- of zusjes. Zij begrijpen als kinderen uit gebroken gezinnen als geen ander dat het in families nogal eens fout kan gaan. Het was voor hen dus geen probleem.”

Veilig gevoel

De pleegkinderen van Annemarie werden uit huis geplaatst toen ze nog maar vier en vijf jaar oud waren. Na een korte tijd in een crisispleeggezin, werden ze bij Annemarie en René in het gezin opgenomen. „Zo’n uithuisplaatsing is voor zulke jonge kinderen enorm ingrijpend. Ze hebben allerlei herinneringen aan hun jongste jeugd, maar begrijpen is op die leeftijd moeilijk. Van de ene op de andere dag zijn ze uit een – voor hun – veilige situatie weggehaald. Dat dragen ze met zich mee.”

De hechtingsproblemen van het 10-jarige meisje uiten zich in een naar wantrouwen neigende behoedzaamheid, vertelt Annemarie. „Ze is continu aan het testen wie haar een veilig gevoel kan geven, wie ze kan vertrouwen. Het ene moment trekt ze ons naar zich toe en moeten we er voor haar zijn, het andere moment stoot ze ons af en heeft ze geen behoefte aan contact. Inmiddels is ze gelukkig wel aan mij en René gehecht geraakt en heb ik haar beetje bij beetje zien veranderen. Als ik naar haar kijk, zie ik een blij en vrolijk meisje dat nieuwsgierig te wereld in kijkt.”

Overwinning

Haar broertje had met name in het begin de behoefte overal de controle over te houden. Annemarie: „Zijn knuffels lagen altijd op een specifieke manier op zijn bed en hij sliep altijd op zijn rug. Bij anderen spelen was ook moeilijk; nieuwe omgevingen waren voor zijn gevoel onveilig.

Daarnaast was hij altijd de pleaser van de twee: waar zijn zus vaak de confrontatie aanging, haalde hij zelfs mijn jas van de kapstok als we ergens naartoe gingen. Het was daarom zo’n overwinning toen hij op een dag vanaf de trap schreeuwde: ’Ik vind het hier stom!’. Daar was ik blij mee, want het betekende dat hij zich veilig genoeg voelde om dat toe te geven.”

Biologische ouders

Beide kinderen blijven bij Annemarie en René wonen totdat ze zelfstandig genoeg zijn om op zichzelf te wonen. Ze gaan niet meer terug naar hun biologische ouders. „Maar in de eerste plaats blijven ze natuurlijk wél de kinderen van hun eigen ouders. Ze noemen ons ook geen mama en papa en hoeven nooit te kiezen.

Als pleeggezin ’neem je kinderen niet over’, je vangt ze op en probeert ze zoveel mogelijk mee te geven, zodat ze zich op een mooie, positieve manier kunnen ontwikkelen. Er gewoon voor ze zijn is het belangrijkst, en ondertussen kun je genieten van alle mooie momenten.”

