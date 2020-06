Weekhoroscoop 27

Ram

Liefde: Jullie gaan een romantische week tegemoet. Zowel uit als thuis worden er leuke dingen ondernomen. Jij en je partner zijn het er allebei over eens dat jullie echt wat vaker tijd voor elkaar moeten maken.

Financiën: Je geeft iets te gemakkelijk geld uit waardoor het overzicht een beetje zoek raakt. Wat heb je ook alweer waaraan besteed en hoeveel?

Werk: Je artistieke kijk op de dingen maakt dat je werkelijk uitblinkt in wat je doet. Je geeft er compleet je eigen draai aan en inspireert hiermee meer mensen dan je misschien denkt.

Persoonlijk: Zeg niet te snel ja, voor je het weet zit je ergens aan vast terwijl je ook fijn iets voor jezelf had kunnen doen.

Stier

Liefde: Door bepaalde dingen die je geliefde doet of zegt voelt je wat beperkt in je vrijheid. Helemaal prima om hier iets van te zeggen, hetzij wel met de juiste dosis tact. Je partner bedoelt het echt niet slecht.

Financiën: Blijf niet te lang wikken en wegen wanneer je iets ziet dat je werkelijk mooi vindt. Koop het, voor een ander het doet; weg is weg!

Werk: Hoewel je de dingen het liefst in je eentje uitzoekt en oplost, blijkt een goede samenwerking deze week meer zoden aan de dijk te zetten.

Persoonlijk: Hoogste tijd om weer even helemaal bij te praten met je beste vriendin! Lekker in de buitenlucht onder het genot van iets lekkers; gezellig!

Tweelingen

Liefde: Een flinke uitdaging in de liefde is te verwachten. Gelukkig ben je communicatief beresterk en begrijpt je partner precies waar je mee zit en waarom.

Financiën: Het is belangrijk om orde op zaken te stellen. Je regelt je bankzaken momenteel vooral op gevoel, terwijl je de dingen eigenlijk beter vanuit praktisch oogpunt kunt doen. Regelmaat en overzicht brengen je verder.

Werk: Omdat je moeite hebt met in slaap komen of wegens omstandigheden te vaak te laat naar bed gaat, is het niet ondenkbaar dat je je verslaapt. Gelukkig red je je er wel uit op je werk, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit vaker gebeurt.

Persoonlijk: Met vrienden beleef je de tijd van je leven, zoveel humor, ongekend! Echte vriendschap is onbetaalbaar en lachen is gezond, geniet ervan en van elkaar!

Kreeft

Liefde: Onderdrukte irritaties banen zich een weg naar buiten. Dat kan gebeuren. Waak er wel voor dat je er niet uren in blijft hangen; zonde van de tijd!

Financiën: Financiële meevallers zijn te verwachten. Inderdaad: meervoud! En het fijne is dat je er zelf niet eens veel voor hoeft te doen (of laten). Wel liggen er onverwachte kosten in het verschiet dus bewaar een appeltje voor de dorst.

Werk: Veranderingen pakken positief voor je uit. Een nieuwe opdracht, een nieuwe aanpak, een nieuwe locatie of misschien zelfs een andere baan! Wees niet bang om een nieuwe sprong te wagen; je kunt het!

Persoonlijk: Dit is een heerlijke periode om een nieuwe hobby te verkennen. Waar gaat je interesse naar uit maar was je nog niet eerder aan toe gekomen? Doe dat! Zelfs als het je wat geld kost is dit het absoluut waard.

Leeuw

Liefde: Naast het feit dat het geweldig is hoeveel aandacht je aan je geliefde besteedt, is het nu de hoogste tijd om jezelf weer eens flink te verwennen. Vergeet niet om ook van jezelf te (blijven) houden!

Financiën: Een verandering in je financiële planning haalt de druk van de ketel. Wanneer je de dingen van een andere kant bekijkt blijkt dit voor nu de enige juiste beslissing. Soms is minder inderdaad meer!

Werk: Neem buiten je reguliere taken even geen nieuw werk meer aan. Er liggen al meer dan genoeg klussen op je te wachten, het laatste dat je nu kunt gebruiken is extra werk.

Persoonlijk: Je zit goed in je vel en krijgt ook mentaal gebied meer rust. Structuur, overzicht en een goede nachtrust doen wonderen!

Maagd

Liefde: Je geliefde worstelt nog steeds met zijn of haar financiën. Gelukkig gaat het tussen jullie wel heel goed, waardoor dit probleem goed samen te overwinnen is. De mooiste dingen kosten niets!

Financiën: Je financiën gaan er zeer op vooruit. Vooral met het oog op werk is de beloning groot. En terecht, je bent het met je inzet, expertise en precisie meer dan waard!

Werk: Direct aan het begin van de week is er goed nieuws te verwachten met betrekking tot je werk. Een nieuwe computer, telefoon, printer of ander apparaat maakt het werk makkelijker én leuker.

Persoonlijk: Een vervelende kwaal wordt binnen niet al te lange tijd verholpen of gaat vanzelf over. Mogelijk ontvang je hierover deze week bericht of merk je zelf een verbetering.

Weegschaal

Liefde: Familiekwesties houden jullie flink bezig. Zowel binnen het eigen gezin als binnen de gezinnen van jullie naaste familieleden zijn er belangrijke veranderingen op handen.

Financiën: Je financiën zien er bijzonder goed uit. Deze week krijg je haast om de dag wel een positief bericht waar je erg blij van wordt.

Werk: Nieuwe uitdagingen maken je enthousiast. Je staat haast te trappelen om ermee aan de slag te gaan! De creatieve draai die je er zelf aan geeft maakt het tot een succes.

Persoonlijk: Besteed niet teveel aandacht aan bizarre dromen die je deze week hebt. Dit is slechts het gevolg van de onrust van alledag waarmee je nu te maken hebt, een kwestie van verwerking.

Schorpioen

Liefde: Je geliefde is ontzettend druk met werk, hobby of andere zaken die momenteel erg belangrijk voor hem of haar zijn. Geen zorgen, deze periode gaat weer voorbij en tussen de bedrijven door houdt je partner nog steeds ontzettend veel van je.

Financiën: Het kost je geen enkele moeite om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Ook heb je nu prima overzicht in je administratie. Houd dit vast, de drie R-en werken ook op financieel gebied. Rust, Regelmaat, Reinheid.

Werk: De carrièrepiek die je nadert wordt nu langzaam maar zeker voelbaar. Vooruitgang is te verwachten, evenals goed nieuws! Krijg je toch een minder leuk bericht? Geen zorgen, uiteindelijk pakt het gunstig voor je uit!

Persoonlijk: Pas op in het verkeer. Zelf ben je er niet helemaal bij met je gedachten, maar anderen hebben hier ook last van. Een klein moment van onoplettendheid kan een boel gedoe veroorzaken.

Boogschutter

Liefde: Je geliefde heeft momenteel wat meer bevestiging nodig. Houd je nog wel van hem of haar? Ben je nog wel blij met jullie relatie? Een klein gebaar is al voldoende om je partner gerust te stellen.

Financiën: Hoewel je financiën er goed voor staan heb je helaas wel te maken met diverse vertragingen op dit gebied. Plannen die je graag wilt realiseren moeten daarom helaas nog even wachten.

Werk: Na een periode van afwachten is dit hét moment om actie te ondernemen. Doe wat binnen je vermogen ligt om verder te komen en het zal je lukken! Als je het slim speelt zit er over een poosje zelfs een (zaken)reisje voor je in.

Persoonlijk: Zolang je happy bent, zit je ook fysiek lekker in je vel. Elke vorm van stress maakt dat je je sneller moe en ‘niet lekker’ voelt. Zoek indien mogelijk lekker de zon op, buiten in het park, op het strand of lekker in je eigen tuin of op het balkon.

Steenbok

Liefde: Samen met je geliefde hebben jullie het zeer gezellig met familie en vrienden. Wat fijn dat jullie elkaar weer wat vaker kunnen zien. Lekker eten en drinken met elkaar. Een overheerlijke barbecue? Heerlijk!

Financiën: Je financiën zijn oké, al zul je wel wat harder moeten werken voor hetzelfde uurloon. Gelukkig is dit maar tijdelijk.

Werk: Je moet even flink aan de bak! Alles lijkt wel tegelijk te komen. Laat je niet gek maken en werk desnoods met lijstjes die je kunt afvinken. Tijd om naar huis te gaan? Morgen weer een dag. Sluit de deur achter je en laat het werk ook daar, achter die deur.

Persoonlijk: Probeer niet alle afspraken in één week te proppen. Op deze manier zet je zelf onnodig veel druk op de ketel. Als je de dingen kunt spreiden is dit zeker aan te raden.

Waterman

Liefde: Er is deze week veel turbulentie te verwachten. Geen enkel probleem, daar is jullie relatie wel tegen bestand.

Financiën: Je staat er financieel prima voor. Daarbij ben je in een uiterst gulle bui en geef je degenen van wie je houdt (en van wie je weet dat hun gevoelens voor jou ook oprecht zijn), graag iets extra’s.

Werk: Je functioneert optimaal en men is meer dan tevreden over je prestaties. Als er al een belangrijke verandering moet plaatsvinden binnen het bedrijf heb jij hoe dan ook niets te vrezen.

Persoonlijk: Een vriend gaat financieel door een moeilijke periode. Als je hem of haar wilt helpen zal een tasje boodschappen absoluut worden gewaardeerd. Jij weet als geen ander wat je maatje lekker vindt of nodig heeft.

Vissen

Liefde: Met je creativiteit en fantasie weet je je partner op een leuke manier te verrassen. En wie weet heeft hij of zij ook wel iets voor jou in petto! Hoe dan ook gaan jullie samen een heerlijke week tegemoet met veel ontspanning, precies waar jullie aan toe waren.

Financiën: Je geeft graag wat extra geld uit aan kleding en aan je huis, maar weet indien nodig ook even pas op de plaats te doen.

Werk: De mensenkennis die je door de jaren heen hebt opgebouwd kun je deze week goed gebruiken. Op gevoel doe en zeg je precies het juiste.

Persoonlijk: Hoogstwaarschijnlijk kun je een mooi compliment of zelfs een cadeautje in ontvangst nemen als dank voor je hulpvaardigheid.