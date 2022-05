De vechtscheiding 125: ’Kan ik hier weg of moet ik de vrijpartij afmaken?’

Samuel rolt op me en drukt zijn mond op de mijne. Zijn grote tong duwt mijn lippen van elkaar en werkt zich een weg naar binnen. Plotseling walg ik ervan. Die tong is heerlijk op andere delen van mijn lijf, maar niet in mijn mond. Kan ik hier weg of moet ik de vrijpartij afmaken? Ik denk terug aan de brave start van de vrijpartij, de leesbril die nodig was om het condoom te openen plus de grote tong. Alles bij elkaar is genoeg om mijn dijen stevig tegen elkaar te klemmen. Ik duw Samuel van me af. „Wat is er?” vraagt hij verbaasd.

„Ik heb hoofdpijn”, lieg ik, want ik heb het hart niet om te zeggen wat me echt dwars zit.

„Komt vast door de wijn”, zegt Samuel.

„Dat denk ik ook”, beaam ik braaf. Ik graai mijn kleding bij elkaar en ga weer naar huis.

Telefoontje van Bas

„Hoe gaat het met je?” Bas belt een paar dagen later mij midden op de dag op en vraagt hoe het met me gaat. Alle alarmbellen gaan af.

„Het gaat goed”, zeg ik behoedzaam.

„Ben je druk?”

„Nee, niet echt. Ik sta lijnzaad te malen voor door de yoghurt.”

„Natuurlijk, natuurlijk”, antwoordt Bas, duidelijk ongeïnteresseerd in mijn yoghurt. Hij wil iets anders. Maar wat? O ja, we moeten deze week naar school voor Storm. Waarschijnlijk wil hij niet mee en denkt hij nu na over een goede formulering voor zijn slechte smoes. „Bel je af”, zeg ik vriendelijk. „Voor het gesprek op de school over Storm?”

„ Nee, ik ga mee. Ik belde, omdat ik jou ergens mee naar toe wil vragen.”

„Oh vertel.”

„Nou kijk”, begint Bas. En dan rolt het verhaal eruit: dat ze aan het onderzoeken zijn of ze een vestiging in België kunnen openen. Dat hij nu dat onderzoek alleen moet doen, omdat niemand capabel genoeg is om hem te helpen. En toen dacht hij opeens aan mij. Ik zat toch nog steeds thuis? „Ja. Ik zit thuis. Je hebt mij zelf ontslagen. Weet je nog?”

„Nou, feitelijk was het Kasper die jou heeft ontslagen.”

„Ja, feitelijk wel. Op aandringen van jou.” Dat geeft Bas meteen grif toe. En hij zegt er achteraan dat ze iemand van mijn kaliber niet zomaar hadden moeten ontslaan, maar gezien de verhoudingen leek het toen het beste om te doen. De afstand heeft mij ook goed gedaan. Toch? Ik kan niet anders dan schoorvoetend toegeven. Sinds ik niet meer dagelijks geconfronteerd word met het nieuwe liefdesleven van mijn ex-man, is onze relatie verbeterd en ik ben rustiger geworden. „Maar waarom vraag je me nu dan mee?”

„Omdat ik hulp nodig heb van iemand die weet wat ze doet.”

„Wilde Sara niet?”

„Dat ligt gevoelig.” Natuurlijk.

„En hoe stel je je dat dan voor?”

„Ik stuur je alvast de eerste resultaten van mijn onderzoek door en het programma, zodat we tijdens de rit naar België er over kunnen praten.”

„Ik bedoelde het meer praktisch: waar gaan we slapen, wie is er bij de kinderen en hoe ga je mij betalen?”

„In een hotel. Allebei eigen kamer. Storm slaapt bij Sem, Lente kan bij mijn moeder en voor je uren kun je een factuur sturen als ZZP’er.”

„Jij hebt echt overal over nagedacht.”

„Wil jij nadenken of je mee wil?” Dat beloof ik.

Nadenken

Die dagen erna denk ik na over de vraag van Bas. Met hem meegaan naar Brussel klinkt verleidelijk. Het voelt fijn zo nodig te zijn, maar bovenal wil ik graag een weekend met hem weg. Hij en ik samen. Puur professioneel uiteraard. Maar is dat niet verwarrend voor de kinderen en kan ik dat wel maken tegenover Samuel? Hij heeft een heel harmonieuze relatie met zijn ex, dus ik denk dat hij het wel toejuicht. Toch is het netjes om dit met hem te bespreken. Het gaat tenslotte om een tripje met mijn ex en niet samen een kop koffie drinken. Dan kan ik meteen een logeerplek voor Storm regelen.

Huilen

Als ik binnenkom ligt Samuel op de bank. „Joehoe”, roep ik vrolijk. Hij wuift flauwtjes. Ik kom dichterbij en zie tranen in zijn ogen. „Wat is er”, vraag ik verschrikt.

„Sem...” Begint hij en barst dan weer in huilen uit: „Sem…” probeert hij weer. De angst slaat me om het hart.

„Wat is er met Sem”, roep ik.

„Sem vindt het ook beter als ik geen hoofdtrainer meer ben.”

„Wat?”

„De ouders hebben besloten dat Theo hoofdtrainer moet worden en dat ik weg moet. Weg! Na alles wat ik voor ze heb gedaan. Ik ben zo geraakt! Dus ik heb het ook met de jongens besproken. Ik ken ze al sinds zo hoog.” Hij zwaait met zijn hand naar mijn kuiten ter illustratie van een leeftijd lang geleden. En toen zei Sem...”

Ik luister al niet meer. Mijn besluit heb ik al genomen.