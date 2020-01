De agent vindt dat mensen beter op de hoogte moeten zijn van wat hun kind buiten doet op straat. „Weet u waarmee ze bezig zijn op hun telefoon (want hoe denkt u dat ze hier aan komen?). Vraagt u uw kind weleens wat hij in zijn jaszak of rugtas heeft zitten?”

Jonge jongens

Uit het hele land komen signalen dat groepen jonge jongens zich bewapenen met messen, veelal keukenmessen die je gewoon overal kunt kopen. Regelmatig loopt dit uit de hand, zoals bij een roofoverval in Hoofddorp waarbij een man (64) om het leven kwam of de steekpartij in Drachten waarbij een jongen (16) overleed. In beide gevallen zijn de verdachten piepjong (14, 15 en 16 jaar).

Praat mee

Wat vind jij? Maak jij je zorgen over het toenemend wapengebruik onder jongeren? Of schaar je dit onder het kopje kattenkwaad? Controleer je de telefoon, jas en tas van je kind? En ben je op de hoogte van wat je kind doet op straat? Praat met ons mee!

