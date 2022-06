’Mijn zoon (14) is verschrikkelijk onbeschoft’

„Mijn zoon van 14 is vreselijk onbeschoft en ik weet niet wat ik ermee aan moet”, schrijft Natasja. „Hij kijkt mensen bijvoorbeeld niet aan als ze tegen hem praten. Dat hoor ik ook van zijn mentor op school. Ook als familieleden geïnteresseerd vragen aan hem stellen, krijgen ze alleen maar een ja of nee, áls hij al iets zegt. Van school horen we ook dat hij onaardig is tegen klasgenoten en leraren tegen zich in het harnas jaagt.”

„Het stomme is dat ik hem thuis juist redelijk vaak gewoon heel lief vind, zoals ik hem dacht te hebben opgevoed. Toch voelt het naar dat ik dat niet meer onder controle heb zodra hij in contact is met anderen. Als ik hem probeer te stimuleren om aardiger te zijn, reageert hij dwars. Ik weet dus echt niet meer hoe ik ervoor kan zorgen dat hij minder brutaal is, en ik weet ook niet waar het vandaan komt.”

Desinteresse

Kindercoach Charlotte Borggreve vertelt dat een ’gezonde’ dosis desinteresse er op deze puberleeftijd een beetje bij hoort. „Veel pubers zijn vooral met zichzelf bezig en komen bij familiebezoek hooguit even van hun kamer af om een slap handje te komen geven en vervolgens zo snel mogelijk weer naar boven te verdwijnen. Ze zijn nu eenmaal niet zo geïnteresseerd in anderen.”

„Je kunt familiebezoek wel voorbespreken met je kind. Leg uit dat er visite komt en dat jij het leuk zou vinden als de familie hem zou leren kennen zoals jij hem kent. Vertel hem dat je hem een leuk kind vindt en suggereer bijvoorbeeld gespreksonderwerpen. Denk aan een gedeelde hobby met zijn oom, of stel voor dat hij met een neef een voetbalwedstrijd kan kijken. Zulk contact kun je als ouder best stimuleren.”

Oorzaak vinden

Voor het gedrag dat Natasja’s zoon op school vertoont ligt dat iets anders, vervolgt Borggreve. „Bij klachten van docenten wordt het wat serieuzer. Dan is het tijd om eens een goed gesprek te voeren over het gedrag van je kind, om erachter te komen wat er aan de hand is. Het kan namelijk zijn dat het niet lekker gaat op school, dat hij zich niet fijn voelt of dat er iets is met zijn vrienden. Het is belangrijk om dat uit te zoeken.”

Geen preek

„Let erop dat je niet gaat preken of hem ergens van beschuldigt, dan zal hij direct in de verdediging schieten. Stel open vragen en wees oprecht geïnteresseerd. Het helpt goed om eerst een aantal kwaliteiten van hem te benoemen. ’Ik vind je een sociaal kind, zie dat je anderen graag helpt en je bent vaak vrolijk. Wat maakt dat je die kwaliteiten op school niet laat zien?’ Leg uit dat je het zonde vindt dat schoolgenoten en leraren hem niet op dezelfde manier leren kennen als jij.”

„Op deze manier kun je hem doen inzien dat hij meer bereikt met ander gedrag. Misschien kan hij eens met zijn mentor in gesprek als hij het moeilijk heeft. Of misschien zijn er vrienden met wie hij kan praten. Probeer hem te laten inzien dat het in zijn voordeel kan werken als hij ervoor zorgt dat leraren hem wat aardiger gaan vinden.”

Normen bijbrengen

Borggreve waarschuwt dat je een kind van deze leeftijd niet ál jouw gedragsnormen kunt opleggen. „En bovendien: kunnen wij als volwassenen van onszelf zeggen dat we elkaar continu aankijken? Als ik een ingewikkeld gesprek voer, kijk ik ook een beetje om me heen. Dat kan ook voor een kind gelden dat een moeilijk gesprek heeft met een leraar, dus onthoud dat gedrag niet altijd uit dwarsheid ontstaat. Natuurlijk kun je wèl uitleggen dat het geïnteresseerder overkomt als hij wat rechter op zijn stoel gaat zitten en probeert om een leraar uit beleefdheid zo nu en dan aan te kijken.”

Tot slot legt Borggreve uit dat het nooit effectief is om je kind in het bijzijn van anderen terecht te wijzen. „Daar gaat hij zich alleen nog maar onveiliger van voelen. Als je hem iets wilt uitleggen, of hem wilt bevragen, moet je dat op een rustig moment doen als je alleen met hem bent. Spoor je kind dus ook niet en public aan om een familielid te bedanken of aan te kijken als er tegen hem wordt gepraat. Dat is niet het moment.”