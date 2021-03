’Of er een paar kookboeken naar zolder kunnen? Nee!’

De Kwestie

’Bloot in een kinderprogramma is gewoon een slecht idee!’

Voor een televisieprogramma vijf poedelnaakte volwassenen voor een groep groep kinderen van 9-12 zetten, is een van de slechtste ideeën van de NPO ooit. Volgens veruit de meeste reageerders op De Kwestie is zo’n programma alleen maar schadelijk voor kinderen of op zijn best weinig smaakvol.