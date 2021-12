Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Meelopen op de afdeling neonatologie: ’Ik heb de nodige tranen gelaten’

Door Hester Zitvast Kopieer naar clipboard

De vader van Sef waakt bij zijn zoon. Ⓒ Feriet Tunc

Journalist Hester Zitvast, zelf 29 weken zwanger, loopt een dagje mee op de afdeling neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Ze spreekt er met ouders, verpleegkundigen en verwondert zich over die héél kleine kindjes in de couveuses.