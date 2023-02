’Niemand vraagt: Hoe ga je het vaderschap combineren met je werk?’

„Je merkt het aan de websites en flyers over zorgen voor een baby. Aan de bewoordingen merk je dat ze geschreven zijn voor de moeder. ’In de kraamweek ziet jouw kind er rimpelig uit. Niet zo gek, omdat hij zo lang in jouw baarmoeder heeft gezeten!’ ’Na jouw bevalling zul je nog een tijdje moeten leunen op jouw partner. Zorg dat hij óók weet hoe hij een flesje moet verwarmen!’ Er zijn natuurlijk ook wel boeken speciaal voor mannen, maar die hebben dan ’komische’ titels als Commando PAPA: treedt toe tot het elitekorps van vaders! en zijn niet altijd even inhoudelijk.

Verschoontafel

Je merkt het aan de openbare ruimte. Bij openbare toiletten tref je de verschoontafel altijd aan in het damestoilet - nooit bij de heren. Parkeerplaatsen voor kinderwagens worden aangeduid met ’Parkeerplaats voor moeders (en vaders!)’. Allemaal geen onoverkomelijk problemen, maar hier blijkt wel uit dat het nog niet vanzelfsprekend is dat vader en moeder sámen de zorg dragen.

Je merkt het aan babywinkels. De grootste babywinkel van ons land heeft als statutaire naam: Prénatal Moeder & Kind B.V. Het zijn allemaal maar subtiele dingen, maar er blijkt wel een aanname dat het zorgen voor een baby iets is tussen een moeder en een kind.

Verlofdagen

Je merkt het aan de verlofdagen. Als partner heb je altijd wettelijk recht op één week verlof, waarnaast je zelf kunt kiezen om er nog vijf weken aan vast te plakken. Niet iedere werkgever zal daar enthousiast over zijn, alhoewel ik het geluk heb dat die van mij daar wel heel positief over was. Die extra weken zijn ook echt belangrijk en waardevol. Het kost even tijd voordat je gewend bent geraakt aan de gebroken nachten met elke paar uur een rondje luiers, voeding, boertje, en weer instoppen. Dat zit na één week echt nog niet in je systeem. Het gevolg kan zijn dat je niet dezelfde band opbouwt met die kleine als je partner.

Verwachtingen

Je merkt het natuurlijk aan de het feit dat niemand aan aanstaande vaders vraagt: „Hoe ga je dat dan straks combineren met je werk?” Moeders zullen deze vraag ontzettend vaak moeten beantwoorden. Ik heb deze vraag misschien twee keer gehad, terwijl ik toch twee banen heb die best wat tijd vragen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar de verwachtingen die mensen hebben bij jonge moeders en jonge vaders. Bij vaders met jonge kinderen, verwacht 65% van de Nederlands dat zij tenminste vier dagen per week blijven werken. Bij moeders daarentegen, verwacht nog maar 17% van de Nederlanders dat zij tenminste vier dagen per week blijven werken. We zijn dus minder geëmancipeerd en modern dan we soms denken. Ik geniet nog even van mijn vaderschapsverlof!”

