Nathalie (35): Ik was mijn haar maar eens in de drie weken

Ⓒ MARIËL KOLMSCHOT

Van een pimpelpaarse hanenkam tot ellenlange manen. Voor deze reportage uit VROUW Magazine spraken we vier totaal verschillende vrouwen, die één ding gemeen hebben: geen haar op hun hoofd, of oksel, die eraan denkt hun look te veranderen. In deze editie spreken we met Nathalie Klomp (35). Als model zijn haar lange lokken haar handelsmerk. Alleen haar beste vriendin mag er, maximaal één keer per jaar, iets af knippen. Nathalie is single, heeft twee zoons (9 en 15) en werkt voor een vintagewinkel.