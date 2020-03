Ⓒ Peter Stigter

Na alle buitenlandse Fashion Weeks was het afgelopen weekend de beurt aan de Amsterdamse variant. In onze hoofdstad was volop aandacht voor uniseks mode die geshowd werd op niet voor de hand liggende locaties. Zo vormden de kroeg, metro en een oud artillerieterrein het decor voor niet-alledaagse shows.