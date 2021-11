Ben jij eerlijk tegen je kinderen over Sinterklaas?

Sprookje

Romy Boomsma zette van de week een story op Instagram naar aanleiding van een vragenrondje over Sinterklaas. „Wij zijn vanaf het begin eerlijk geweest over het Sinterklaasverhaal. Dat het een sprookje is dat we nu jaarlijks vieren. Geen stress, geen angstige spanning om mensen die ’s nachts zomaar ons huis binnen kunnen komen en het feest wordt er niet minder magisch van voor onze kinderen.” In de story is te zien dat haar drie kinderen nog steeds een schoentje met een brief en hooi bij de schoorsteen neerzetten. „Schoentjes worden eens per week overdag gezet en de fantasie van kinderen is groot genoeg om het ook dan allemaal hartstikke leuk te vinden, tekeningen te maken voor Sint en Pieten om mee te nemen en hooi en water voor het paard neer te leggen.”

Juiste leeftijd

Per kind verschilt het hoe erg hij of zij gelooft in Sinterklaas, misschien heeft je kind al wel twijfels. Of krijg je niet eens de kans om het zelf te vertellen. Zo vertelde collega M dat haar broer in groep 1 al van een dominee te horen kreeg dat Sinterklaas niet bestond. Haar ouders waren daar niet blij mee...

Reacties

De meningen over eerlijkheid over Sinterklaas verschillen. Zo is Danique het helemaal eens met Arie en Romy.

Maar niet iedereen snapt het…

Deze mensen hebben het op een latere leeftijd aan hun kind vertelt en krijgen niet altijd de reactie waar ze op gehoopt hadden.

Praat mee

