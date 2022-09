Marion heeft een stoma: ’Ik heb me heel ellendig gevoeld’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„In oktober word ik zevenenvijftig jaar, maar ik voel me af en toe nog net vijfentwintig. Zeker nu het weer iets beter met me gaat. Anderhalf jaar geleden werd ik gediagnosticeerd met darmkanker. Gelukkig hebben ze alles kunnen weghalen, maar het heeft wel een enorme nasleep gehad. Na mijn operatie leek alles goed te gaan. Toch kreeg ik al snel meerdere abcessen in mijn buik. Het was verschrikkelijk. Ik heb hierdoor de dood in de ogen gekeken en meer dan een half jaar in het ziekenhuis gelegen. Door de onwijs goede zorg en liefde van vrienden en familie ben ik er weer bovenop gekomen, maar ik moest wel verder leven met twee stoma’s.”

Was het moeilijk om dit te accepteren?

„Zeker, in het begin lekten ze allebei heel erg. Het is ontzettend vernederend als je jouw eigen uitwerpselen langs je voelt lopen. Het is mensonterend en het heeft ervoor gezorgd dat ik me een aantal keer verschrikkelijk ellendig heb gevoeld. Inmiddels ben ik nog een keer geopereerd, waardoor ik nog maar één stoma nodig heb. Het is opnieuw zoeken naar het juiste materiaal om lekkage te voorkomen, maar ik houd me sterk en laat me er niet door beperken. Ik merk namelijk dat er nog een enorm taboe op stoma’s rust. Op forums van lotgenoten lees ik dat er een hoop schaamte bij komt kijken. Je bent al snel bang dat het ruikt of dat andere mensen zien dat je een stoma draagt. Daar zou verandering in moeten komen. Dankzij die stoma kan ik verder leven. Ik probeer het daarom gewoon als onderdeel van mijn lichaam te zien.”

Heb je een beautygeheim?

„Gezond eten en voldoende water drinken. Het is ook belangrijk dat je leuke dingen blijft doen. Ga naar het strand, lees een goed boek of ga met je vriend(innen) op stap. Voel je je ellendig? Dan helpt het om af en toe even flink uit te huilen. Je hoeft je niet altijd groot te houden.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn voeten, ik heb een voetentik. Mijn nagels zijn altijd keurig gelakt en ook mijn eelt werk ik regelmatig bij. Zelf ben ik snel geneigd om naar andermans voeten te kijken, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die van mij er netjes uitzien. Verder ben ik blij met mijn ogen. Ze zijn groen/grijs van kleur en kunnen echt stralen. Daar krijg ik van anderen ook de meeste complimenten over.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben altijd iets voller geweest, maar door mijn ziekteproces ben ik 45 kilo afgevallen. Inmiddels ben ik weer 20 kilo zwaarder, maar het overgrote deel ben ik gelukkig nog steeds kwijt. Ik zit lekker in mijn vel, maar mijn onderbuik blijft altijd iets steviger. Door mijn stoma valt dit gedeelte van mijn lichaam nu juist extra op. Af en toe vind ik dat lastig, maar ik weet ook dat ik er niks aan kan veranderen. Ieder mens is mooi op zijn eigen manier, daarom probeer ik ook dit gedeelte van mezelf te omarmen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels, op privégebied ben ik meer dan tevreden. Ik heb een lieve dochter (26) die mij fantastisch heeft geholpen tijdens mijn behandelingen. Ook ga ik binnenkort mijn huis opknappen, iets waar ik ontzettend naar uitkijk. Ik ben momenteel werkzaam als teammanager in de ouderenzorg. Ooit had ik de ambitie om een stapje hogerop te gaan, maar door alles wat er is gebeurd heb ik deze droom laten varen. Het past gewoon niet meer in mijn leven. Het is jammer, maar ik heb er vrede mee.”

Heb je een levensles?

„Op mijn arm staat het Latijnse spreekwoord ’carpe diem’ getatoeëerd. Deze spreuk is des te belangrijker voor mij geworden nu ik zo ziek ben geweest. Sindsdien ben ik het leven meer gaan waarderen. Ik probeer van iedere dag te genieten.”

