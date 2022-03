’Aandoenlijk dat Will Smith voor zijn vrouw opkomt. Maar moet dat met geweld?’

Nep

’Dit is nep, toch,’ appte mijn zoon vanmorgen in de familie-app, met een linkje naar beelden van de klap die Will Smith aan Chris Rock uitdeelt. Het voorval domineert de voorpagina’s van zo ongeveer alle kranten en is trending op Twitter. Ineens ging ik twijfelen. Met acteurs weet je het natuurlijk nooit. Is het een statement? Een grap? Was het een toneelstukje?

Heel chic

Maar het lijkt helemaal echt te zijn, The Fresh Prince of Bel Air is woedend. Chris Rock maakte een grap over Wills echtgenote Jada Pinkett-Smith. Hij noemde haar G.I. Jane, naar een film waarin Demi Moore gemillimeterd haar heeft. Waar Will aanvankelijk nog even lachte, liep hij niet veel later het podium op om behoorlijk uit te halen naar Rock. Daarna schold hij nog wat na vanuit de zaal: „Hou de naam van mijn vrouw uit je fucking mond.” Heel chic allemaal.

Alopecia

Het heeft altijd wel iets aandoenlijks, als een man het opneemt voor zijn vrouw. Niet dat wij dat zelf niet kunnen, maar het geeft een man ongetwijfeld een gevoel van ’ertoe doen’ en ze moeten natuurlijk iets, nu er niet meer met pijl en boog hoeft te worden gejaagd op een beer voor het avondeten. Zie Will zijn Jada eens beschermen. Ze schijnt alopecia te hebben, een haarziekte. Niet iets om mee te spotten, true.

Misplaatst

Over de kwaliteit van de grap van Chris valt daarom te twisten natuurlijk. Maar was het werkelijk zo erg dat je er met iemand voor op de vuist moet? Het is toch ergens een teken van zwakte, als je het niet met woorden redt. Will had best dat podium op kunnen lopen en hem verbaal duidelijk kunnen maken dat hij het misplaatst vond, wat hij zei.

Gênant

Dat had ook heel gênant kunnen worden, maar voor hetzelfde geld had het tot een interessant gesprek geleid. Wie weet had Chris wel geen idee van de reden van de minimalistische haardracht. Wie weet had hij daarop direct zijn excuses gemaakt. Wie weet had het dan een beetje volwassen geleken.

Kapotschamen

Will won korte tijd later de Oscar voor beste acteur. In zijn speech maakte hij excuses aan de Academy, niet aan Chris. Eerlijk? Ik zou me kapot schamen als mijn vent zich zo zou verliezen voor een miljoenenpubliek. Maar ook als hij dat zou doen in de lokale supermarkt of ergens op straat. Meteen gaan meppen heeft iets doms. Iets wat een kleuter doet, als iemand zijn speelgoed afpakt.

Mini-oorlog

Nee geen punten voor Will. En ook niet voor Chris. Dit was gewoon van allebei de kanten een bloedordinaire vertoning die eerder thuishoort op een schoolplein vol losgeslagen pubers. En misschien is het wat vergezocht, maar als de wereld in de brand staat zoals nu het geval is en we allemaal snakken naar vrede, geef je nou niet bepaald het juiste signaal door een mini-oorlog op een podium te ontketenen.