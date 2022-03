Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Claudia schreef een boek over borsten: ’Het is ons wijsgemaakt dat we beha’s moeten dragen’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„Een hele heftige ondervinding is de praktijk van ’borststrijken’. Dit gebeurt voornamelijk in Kameroense gemeenschappen, waarbij groeiende borsten van pubermeisjes worden ’teruggeslagen’ met verwarmde objecten.” Ⓒ Rias Immink

Achter elke borst schuilt een verhaal, vindt vrouwencoach Claudia van het Kaar (50). In haar praktijk geeft ze borstbehandelingen. Voor het boek ’BOOBs’ interviewde ze tientallen vrouwen over hun ’meisjes’. Daaruit concludeerde ze dat we onze boezem niet in eigen hand hebben.