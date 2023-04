’Hierom zijn dikke mensen gezellig of dominant’

„Ik nestel mij na een lange werkdag op de bank voor de tv. Tegenwoordig kijk ik ’s avonds enkel televisieprogramma’s op de kabel terug, zodat ik de reclame tussendoor kan skippen. Reclame is desastreus wanneer je wil afvallen. Er komt altijd wel een dame met een glimlach voorbij die aan een chocolade-ijsreep likt of een guitig uitziende jongeman die met zijn vrienden blijmoedig een zak chipjes naar binnen werkt. De dame is slank en de jongen heeft een gladde huid.

Ik krijg vetrollen van roomijs en glimlach niet, maar huil meestal als ik een Magnum in m’n waffel steek en eet vooral vette chips als ik moe ben en mij eenzaam voel. Na drie zakken chips krijgt mijn gladde huid opeens een week lang rode acnebulten. Reclame is niet echt. Natuurlijk. Maar toch. Er is een mindfuck gaande in televisieland.

Zweetspetters

Ik kies voor de hoofdfilm van gisteravond, Avengers: Endgame want ja ook ik heb behoefte aan helden in mijn leven en druk op terugkijken. Net voordat de film begint val ik midden in een laatste commercial. Een volle dame danst alsof haar leven ervan afhangt. Ze zweet. maar heeft, tussen haar slanke groepsgenootjes in haar klasje, veel plezier. Dan een shot van hoe ze liefdevol haar beide mollige oksels insmeert met een krachtig deo-productje. Terug naar het danslokaal waar inmiddels haar zweetspetters enthousiast in het rond vliegen. ’Het product werkt!’ laat de voice-over weten, ook onder de meest zware omstandigheden.

De reclame van nu is ogenschijnlijk inclusiever geworden; lesbiennes kopen ook bij Ikea en zwarte mensen vullen hun belastingpapieren in. Iedereen is oké. Maar in deze deo-reclame zit ook een andere boodschap verborgen: deze deo is zo sterk dat het zelfs is opgewassen tegen de putlucht uit de krochten van een dansende dikkerd.

De hoofdfilm begint gelukkig, Avengers deel 3. De ooit zo gespierde superheld Thor is na deel 2 echter dik en gameverslaafd geworden zo blijkt, omdat hij zichzelf en de wereld om hem heen heeft teleurgesteld. Thor is een loser geworden.

Heel dik

Ik ben dik, niet een beetje mollig nee heel dik, en heb op de Toneelacademie gezeten. Na je diploma probeer je vooral alles op te pakken wat voorbij komt, van amateurs les geven tot acteerklussen. Voor obese actrices betreed je een opmerkelijk pad, anders dan die van andere acteurs. Zo zijn de #metoo situaties bij Nederlandse castingbureaus volledig aan mij voorbij gegaan. De slachtoffers waren meestal mooi, slank en jong. Hoe dan ook, als wanhopige actrice stond ik wel ingeschreven bij een handjevol castingbureaus. Immers, er moet brood op de plank en op deze manier hoop je op een aantal betalende opdrachten. Je laat een aantal foto’s achter, geeft je lengte op, welke dialecten je kunt en hoe zwaar je bent.

Heel wat reclame casting-verzoeken kwamen bij me binnen: vooral waarbij men niet zozeer op zoek was naar mijn Twentse dialect, maar gericht op mijn overgewicht. Bij het ene verzoek ging het over een reclame voor een landelijke sportschool waarin de eigenwijs, thuisgymende obese hoofdpersoon zwetend en in een afgedankt tweedehands joggingpakje achterover valt tijdens een ongelukkige oefening in de woonkamer en pardoes de salontafel door midden doet breken. Bij een andere opdracht ging het over het promoten van een landelijke boekenwinkel waarbij een mollige vrouw een beetje dommig in de camera moet kijken vanuit haar hangmat als ze door de voice-over de suggestie krijgt dat ze tijdens haar zomervakantie op het strand in plaats van patat met vette mayonaise te eten, ook boeken zou kunnen lezen. Bij nog weer een andere castingoproep ging het om een nieuw flexibel maxi maandverband dat zich afspeelde in een yogaklas voor plussize vrouwen.

Koekjestrommel leegeten

Kortom: als je dik bent, breek je alles door tweeën, heb je geen gevoel voor trendy sportkleding, vreet je de hele dag frites en heb je de hele dag te dealen met allerlei lichaamssappen die moeten worden afgevoerd in de vorm van zweet, bloed of pies. Reclame is niet echt. Dik zijn wel. Maar door reclame wil je niet dik zijn, maar slim, opgeruimd en schoon. Ik heb van meet af aan dit soort aanbiedingen van castingbureaus, geweigerd. Ik werk niet mee aan dergelijke beeldvorming. Helaas kent modern kapitalisme geen moraal. Ik ben toen maar als bijbaan - tijdens slecht betaalde regieopdrachten - gaan schoonmaken. Had ik toch nog maatschappelijk nut als afvalopruimer van consumenten met sportschoolabonnementen en maandverbandjes. Sindsdien kijk ik uit principe niet meer naar reclame. Wanneer er onverhoopt toch een reclameblok voorbij komt, dan geeft me dat helaas de gelegenheid om 12 minuten lang gefrustreerd de koekjestrommel leeg te eten.

Ik snap loser Fat Thor wel. Het blijft niet beperkt bij enkel reclame. Ook televisieprogramma’s, series, talkshows, films zitten vol met fatfuck. Ik herinner mij de zware acteur Peter Ustinov als de despotische, vretende en vetglanzende keizer Nero. Thumbs down. De vrijbuiter en overmatige drinkende en vetzuchtige Vader Tuck die telkens door held Robin Hood voor de gek kan worden gehouden. En Juffrouw Jannie in Jiskefet waar altijd mee gelachen wordt en die zich als oud vuil laat behandelen. Fat Amy in de blockbusterhitfilms van Pitch Percect 1, 2 en 3, die weliswaar kan zingen, maar vooral boeren en winden laat. Dunne Samantha uit de vrouwenserie Seks and the City, die op visite komt bij haar vrienden en schaamtevol bekend dat ze dik is geworden, maar liefst 2,5 kilo waarbij haar New Yorkse vrienden geschokt reageren en snel roepen dat het om de binnenkant gaat. Fat Monica in de hit-serie Friends die nooit een vriendje krijgt en enkel maar chocolade randen om haar mond heeft. Nadat ze is afgevallen krijgt ze Magnum als vriend.

Beugeltje en brilletje

De fatfobische Jack uit een andere eindeloos op tv herhaalde sitcom Will and Grace, je mag een man niet wegzetten omdat ie homo is, maar wel omdat hij dik is. Dik Trom de film waarbij alle inwoners van Dikkedam gezellig veel en graag eten. De film The nutty Professor waarbij de obese niet-assertieve mannelijke hoofdfiguur geen enkele kans maakt op een vriendinnetje. De film Shallow Hal waarbij de obese vrouwelijke hoofdfiguur geen enkele kans maakt op een vriendje. De gehele familie Duffeling uit de reeks Harry Potter films, ze zijn dik, gemeen en zweterig. De serie Ugley Betty, je mag er ook zijn hoor, ook al heb je een beugeltje en brilletje en ben je dik. Rosaenne de serie met een dikke vader en een dikke moeder in de hoofdrol, allebei grappig maar grof en werkloos. Nu we toch bij komische duo’s zijn: wat dacht u van de dunne Laurel en de chagrijnige dikke Hardy, dikke Peppi en dunne kokkie, dikke slagroomtaart etende Bassie en atletische, slimme Adriaan, doortastende Asterix en gehorige domme dikke Obelix.

De dikkere is altijd of dom en naïef of altijd boos en gemeen. Er is geen ontsnapping aan: het zit in ons DNA. Dikke mensen mogen uitgelachen worden. Het meest treurige maar ook meest herkenbare dat ik ooit gelezen hierover heb, is van een bekentenis door een bekende Hollywood-actrice die vertelde dat toen zij voor een film een dikmaakpak aan moest en zich voorbereidde in haar hotel, onwetend hotelpersoneel haar niet meer aankeek of haar contactpogingen ontweek. Afwijzen gaat niet enkel over zichtbaar en hoorbaar dikzakken te kijk zetten, maar nog meer vaak over simpelweg stilletjes ontkennen dat je er bent.

Gezellig of dominant

Dus wat doe je als je dat merkt? Dan zorg je dat je opvalt: door grappen te maken of door extra naar contact te zoeken door gezellig naar iedereen te informeren. Daarom zijn dikke mensen gezellig of dominant of grappig: ze worden anders volledig ontkent in hun bestaan. Het is in en in triest. Ik ben nieuwsgierig naar een wereld die mij wel aankijkt zonder dat ik daar iets voor hoef te doen.

Overigens worden actrices die afvallen geen rol meer aangeboden. Na het goeroe dieet of een bypass blijft namelijk een gewoon lichaam over immers en een gemiddeld tot matig acteertalent. Ik heb mij inmiddels uitgeschreven bij castingbureaus. Laatst werden er in mijn buurtje twee weken lang filmopnames gemaakt voor een Franse sf blockbuster. Iedereen sprak erover. Indrukwekkend was de omvang en het filmdecor. Alles was volledig afgezet en er waren trailers voor de hele crew en een gigantische kantine en slaaptenten voor de figuranten. Op een van mijn dagelijkse wandelingetjes liep ik gedachteloos pardoes de verlaten filmset op. Ik liep een dystopische wereld binnen vol met afgebrande en snel verlaten auto’s en olievervuilende aanslag overal. Mensen leken gevlucht voor een onheilspellende gebeurtenis. Ik was alleen op de set. Enkel vergezeld van de geur van opdrogende acrylverf. In de verte kwam een man aanlopen met een geel hesje. Een van de bewakers. Zelfs op die verlaten, neerslachtige filmset buiten filmdraaiuren om, werd ik, dikke ex-actrice, verwijderd.

Geile stem

Ik kreeg in mijn toneeljaren nog wel één enkel aanbod van een stembureau. Zo’n bureau neemt stemmen op voor reclames of luisterboeken. Het maakt niet uit of je dik of dun bent. Op mijn demo vond men dat ik een geile stem had en of ik interesse had om een gps systeem voor auto’s in te spreken. Ik heb de klus direct aangenomen, want eindelijk werd ik op mijn talent en niet mijn uiterlijk beoordeeld. Sla rechts af (zucht). Volg het kerksteegje (lichte kreun). Ga over honderd meter links af sla af (harder kreunen). Draai om Draai om (climax).”

