Praat mee: Toon jij je kinderen herkenbaar op sociale media?

In de laatste aflevering van de podcast De Juice Show hebben Yvonne Coldeweijer en Mark Koster het over het sociale mediagebruik van bekend Nederland. Het kroost van BN'ers verschijnt regelmatig in beeld, iets waar de twee hun twijfel uitgebreid over uiten.

Doorslaan

Volgens Coldeweijer slaan genoeg sterren er tegenwoordig namelijk in door. „Bibi Breijman heeft het echt uitgevonden”, begint ze. „Die zet gewoon echt haar kinderen vól op social media. Elke dag, de hele dag door zie je die gezichtjes. Maar die heeft al bijna 700 duizend volgers…” En waarom Bibi dat dan doet? Voor de content, meent Coldeweijer. „Streep dat onderwerp weg en waar moet ze verder nog over posten dan?”

„Chantal Janzen, die vind ik daar wél redelijk oké in”, haakt co-host Mark Koster in. „Die post ook best veel met haar kids, en ook met haar bonuskinderen, en die maakt er altijd wel – nou ja, typisch Chantal – een beetje een soort cynisch grapje van.”

Coldeweijer lijkt het daar niet helemaal mee eens te zijn. „Wat vind je er dan van dat Chantal Janzen wel haar kind met gezicht en al doet?”, reageert ze. „En dus niet beschermt tegen de buitenwereld, terwijl ze wel meer dan een miljoen volgers heeft? Daar komen ze wel mee weg. Maar is het niet ook gevaarlijk ofzo? Ik weet niet hoor.”

Risico’s

Uit eerder onderzoek van VNPGids blijkt dat 72 procent van de Nederlandse ouders foto’s en video’s van hun kinderen op social media deelt. De organisatie waarschuwt voor mogelijke risico’s die dat met zich mee kan brengen, zoals cyberpesten, gebrek aan privacy en digitaal kinderlokken.

VPNGids directeur David Janssen wijst ouders erop dat content nooit meer van het web verdwijnt. „Zelfs niet als je het na enige tijd verwijdert. Zodra je iets online post, is het eigenlijk niet meer jouw eigendom. Een kind kan daardoor op latere leeftijd misschien iets tegenkomen over zichzelf waarvan hij of zij eigenlijk niet wil dat het online staat.”

Dat betekent echter niet dat ouders nooit meer iets over hun kinderen mogen delen. Wel geeft de organisatie tips om dat zo veilig mogelijk te doen. Dit betreft bijvoorbeeld het afschermen van sociale mediaprofielen, het niet delen van medische informatie en het vermijden van foto’s met ontblote bovenlijven.

Praat mee

Reacties op Twitter

Je deelt beter helemaal geen foto’s van (klein)kinderen online, stelt Anne.

Nanja gelooft in het goede van de mens en plaatst wel foto’s online.

Joy plaatst vooral foto’s voor familie in het buitenland.

Debby vindt dat ouders het zelf mogen bepalen.

