’Mijn vriend is zo groot geschapen, dat ik er last van heb’

”’Size does matter”, las ik enkele weken terug in deze rubriek . Het ging over een vrouw die een nieuwe partner had met een nogal klein geslachtsdeel. Ze miste het apparaat van haar ex, die veel groter geschapen was, vertelde ze. Bij mij werkt het precies andersom. Mijn huidige vriend is zo groot geschapen, dat ik er last van heb. Voluit seks hebben, zit er bij ons niet in.”

Gelachen

„Toen Randy voor het eerst ’in vol ornaat’ voor me stond, moest ik wel even slikken. Zo’n groot geslachtsdeel had ik nog nooit in het echt gezien. ’Dit gaat nooit passen’, waren mijn eerste woorden dan ook. Daar hebben we later nog vaak om gelachen.”

Auw, auw

„Het is zeker niet zo dat het een enorm probleem is – we kunnen er inmiddels heel goed mee leven. Maar als ik had mogen kiezen, had ik toch voor een iets kleinere penis bij mijn vriend gekozen. Lang niet alle standjes zijn even prettig voor mij. Inmiddels weten we dat heel goed allebei en komt het dus ook nog zelden voor dat ik ineens ’auw, auw’, roep tijdens het vrijen. Maar dat is in het begin heel wat keren gebeurd.”

„Ik werd er in het begin van onze relatie onzeker van. Seks hoort toch geen pijn te doen? Lag het misschien aan mij? Was er anatomisch bij mij iets niet in orde, waardoor ik het zo vaak echt te pijnlijk vond? Ik heb uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en het met mijn huisarts besproken. Ik kwam er voor een uitstrijkje en heb, toen ik daar toch zo kwetsbaar lag, besloten ook dit maar op tafel gooien.”

Geen zeur

„Ze keek gelukkig niet gek op van mijn vraag. Een penis kan wel degelijk te groot zijn voor altijd prettige seks, antwoordde ze. Ze adviseerde heel duidelijk met elkaar af te spreken welke standjes niet prettig zijn en vooral niets te forceren. ’Er open over zijn helpt enorm’, zei ze. Randy en ik waren toen nog niet zo lang samen en ik wilde geen zeur zijn. Toch heb ik het nog die avond ook met hem besproken.”

Piepen

„Hij schrok er wel een beetje van, vooral van mijn serieus toon, denk ik. Zijn vorige vriendinnen hadden er nooit over geklaagd, dus hij dacht dat het bij mij wel meeviel. Ik vond het rot om te moeten zeggen dat ik daardoor tegen de seks was aan hikken. Ik was steeds bang dat we ’in the heat of the moment’ van standje zouden verwisselen en dat ik dan weer zou gaan piepen…”

Bekijk ook: Franka heeft iedere ochtend en avond seks

Beperkt

„We hebben die avond heel duidelijk met elkaar afgesproken wat voor mij wel en wat voor mij niet prettig is. Daardoor is er nog maar een beperkt aantal standjes mogelijk en dat haalt de spontaniteit wel enigszins weg, maar dat is dan maar zo. Alles is beter dan angst hebben voor pijn. Dan maar niet voluit seks hebben. Er blijft nog genoeg over.”

Gemiddeld

„Randy’s vrienden maken er maar wat graag grapjes over dat Randy zo goed bedeeld is op dat gebied, waardoor zo ongeveer onze hele kennissenkring ervan op de hoogte is. Maar ja, wat voor zoveel zaken in het leven geldt, geldt ook hiervoor: je kunt maar beter zo gemiddeld mogelijk zijn.”

Jij op vrouw

Wil jij ook jouw ’tussen de lakensverhaal’ vertellen? Dat kan hier.

De namen zijn gefingeerd.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.