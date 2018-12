Lang leve de weekpunten

Deze week was een zeer uiteenlopende week. Startend met in het weekend de verjaardag van mijn oudste zoon, bijscholing voor mijn vak als praktijkverpleegkundige en een vergadering voor de organisatie van een open tennis toernooi.

Allemaal leuk en interessant, maar ook allemaal verleidingen wat eten en drinken betreft.

Ook heel tijdrovend allemaal, dus waar blijft mijn focus op mijn leefstijl.Sinds ik weer begonnen ben met letten op mijn voeding en bewegen sta ik er versteld van wat ik allemaal mag eten en drinken. In het begin kwam ik erachter dat ik tijden mijzelf te kort heb gedaan met eten.

Ik at te weinig overdag en ging hierdoor in de avond de mist in. Dan was het niet een stuk fruit of nog wat yoghurt, maar een stukje kaas, lekkere versgebrande noten van de markt of een stuk chocola en in het weekend of bij bepaalde gelegenheden een lekker wijntje.

Door overdag mijn maaltijden aan te vullen met meer fruit, groente en zuivelproducten heb ik in de avond veel minder snaaitrek en vraag ik mij in het weekend af of ik eigenlijk wel echt zin heb in een wijntje.

Ondanks dat wij al een sportief gezin zijn, ben ik nog meer gaan letten op bewegen.

In september was ik begonnen met een hardloopclinic van 8 weken. Hier heb ik geleerd om 5 km achter elkaar te kunnen hardlopen. Ik had de wil wel, maar nooit gedacht dat ik dat voor elkaar zou krijgen. Het is mij gelukt en ik heb dit afgesloten met een officiele loop.

Wat heeft dit nu met de kop van mijn blog te maken? Het voordeel van mijn weekpunten bij de WW is dat ik deze week wel een keer een taartje kon nemen, een lekker glaasje wijn kon drinken zonder mij daar schuldig over te voelen en doordat ik kan hardlopen en dit niet zo heel tijdrovend is, ook aan mijn bewegen toe kwam. Onze hond komt ook meer aan haar trekken, want dagelijks wordt er ook langer gewandeld.

Mijn man doet ook mee en samen wandelen heeft ook het voordeel elkaar te spreken, want met pubers in huis schiet dat er wel eens bij in.

