Weekhoroscoop 16 - Maak jezelf niet onnodig onzeker, Vissen!

Ram

Liefde: Financieel is er meer mogelijk waardoor jullie ook meer rust vinden in de liefde. Financiële stress heeft in het verleden een grotere druk op de relatie gelegd dan jullie je bewust waren.

Financiën: Hoewel het goed gaat kan het geen kwaad om je financiën opnieuw te bekijken en hierin een aantal veranderingen door te voeren met het oog op nieuwe spaardoelen en het instellen van een automatische spaaropdracht.

Werk: Je komt op een briljant nieuw idee en wilt dit ook het liefst per direct uitwerken. Pas op dat diverse werkzaamheden niet te veel door elkaar gaan lopen waardoor je misschien steekjes laat vallen.

Persoonlijk: Je bereikt een nieuwe levensfase waarin het je steeds duidelijker wordt wat je wel en wat je niet meer wilt.

Stier

Liefde: Plannen die jullie met elkaar hebben gemaakt kunnen helaas niet doorgaan. Geen probleem, van uitstel komt in dit geval geen afstel. Wacht voor alle zekerheid met het plannen van een nieuwe datum tot volgende week.

Financiën: Een financiële meevaller ligt in het verschiet. Voor het einde van de maand wordt er een leuk bedrag op je rekening bijgeschreven.

Werk: Als er nieuwe dingen geleerd moeten worden is het hiervoor een prima periode. Je hebt nu de mogelijkheid om je in alle rust in de nieuwe materie te verdiepen.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om je doelstellingen te behalen of in elk geval de eerste stappen te zetten.

Tweelingen

Liefde: Hoewel je nog steeds dol bent op je lief staat de romantiek even op een laag pitje. Jullie hebben gewoon even andere dingen te doen, geen enkel probleem.

Financiën: Snel geld verdienen klinkt aantrekkelijk maar je krijgt het nooit voor niets. Tijd en energie zijn soms niet in geld uit te drukken en gezondheid al helemaal niet. Blijf jezelf in acht nemen en ga niet over je eigen grenzen heen.

Werk: Waar je een poosje geleden nog wel eens te laat naar bed ging om optimaal van je vrije tijd te kunnen genieten, zorg je nu voor voldoende nachtrust waardoor je fitter op je werk verschijnt en betere resultaten behaalt.

Persoonlijk: Je hebt meer behoefte om je af en toe even terug te trekken met een fijne serie of een goede film. En nee, hiervoor hoef je tegen niemand verantwoording af te leggen.

Kreeft

Liefde: Iemand die een stuk jonger is dan jij blijkt romantische gevoelens voor je te hebben of je in elk geval bloedje aantrekkelijk te vinden. Dit is alleen grappig als je nog single bent en open staat voor een spannend avontuurtje.

Financiën: Je kunt rekenen op verrassende ontwikkelingen die gepaard gaan met onvoorziene uitgaven of onverwachte meevallers. Hoe dan ook zie je het niet van te voren aankomen, surprise!

Werk: Je bereikt meer dan je voor mogelijk hield. Dit is niet alleen te danken aan de extra dosis energie waar je nu over beschikt, maar ook aan je eigen toegenomen zelfvertrouwen.

Persoonlijk: Je hebt momenteel het hart op de tong waardoor niet alles even vriendelijk overkomt. Hoewel het niet je bedoeling is om iemand te kwetsen kan het per ongeluk toch gebeuren.

Leeuw

Liefde: Jij en je geliefde hebben het super fijn samen. Jullie kunnen zonder problemen samen door een deur en er is geen enkele sprake van onrust of onenigheid. De seks is daarentegen wel een beetje tam, maar daar lijken jullie ook geen probleem van te maken.

Financiën: Er doet zich een situatie voor waarbij je snel een besluit moet nemen. Ga hierbij direct op je eerste gevoel af en probeer je beslissing niet teveel te relativeren.

Werk: Niet alleen je vaardigheden brengen je verder, ook de manier waarop je met mensen omgaat is van belang. Je bent zeer graag gezien en hebt dan ook een enorme gun factor.

Persoonlijk: Maak je niet druk om dingen die misschien wel nooit gaan gebeuren en maak je ook niet druk om dingen die in het verleden al zijn gebeurd. Richt je alleen op het heden, wat is er nu aan de hand en hoe kun je hier het beste op reageren?

Maagd

Liefde: Jij en je partner zijn lekker bezig in huis. Voor klussen, schilderen of andere klusjes is dit een goede periode. Hebben jullie kinderen, hebben deze nu ook wat extra aandacht nodig.

Financiën: Neem geen overhaaste beslissingen en doe geen impulsieve uitgaven. Deze week kun je iets te snel overstag gaan. Spijt achteraf is zeer waarschijnlijk het gevolg.

Werk: Je carrière zit in een stijgende lijn. Je wordt steeds beter in wat je doet en krijgt ook steeds meer verantwoordelijkheid. De mensen met wie je te maken hebt vertrouwen je en kunnen werkelijk op je bouwen.

Persoonlijk: Vriendschappen staan even op een laag pitje en ook op WhatsApp en sociale media is er radiostilte. Als er kort geleden niets verkeerds is gezegd hoef je je geen zorgen te maken. Is dat er wel, is dit een goed moment om een en ander - persoonlijk - even rustig uit te praten.

Weegschaal

Liefde: Jij en je geliefde ontvangen goed nieuws, mogelijk per post of telefoon. En jullie hebben het al zo leuk samen! Een week van veel goede ontwikkelingen, ook met betrekking tot zaken die eerder wat minder voorspoedig verliepen.

Financiën: Onverwachte defecten brengen onvoorziene kosten met zich mee. Je kunt het wel betalen maar leuk is natuurlijk anders.

Werk: Nieuwe mogelijkheden doen zich voor maar het duurt nog even voor je hier echt werk van kan maken. Hoewel er sprake is van vertraging en uitstel zijn de vooruitzichten goed.

Persoonlijk: Leuke momenten en misschien zelfs een verantwoorde bijeenkomst op gepaste afstand of in een veilige bubbel ligt in het verschiet. Fijn dat er op deze manier weer iets meer mogelijk is.

Schorpioen

Liefde: Pieken en dalen zijn te verwachten. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Schorpioenen die al langer last hebben van turbulentie binnen de relatie kunnen dit als een wat lastige periode ervaren.

Financiën: Je moet deze week wat harder je best doen om rond te komen. Geen noemenswaardig probleem maar wel iets om rekening mee te houden.

Werk: Met het oog op je werk spelen sociale contacten een belangrijke rol. Dit kan zich uiten in Zoommeetings, leuke telefoongesprekken of andere vormen van contact waarbij het zakelijke met het persoonlijke gecombineerd wordt.

Persoonlijk: Hoewel feestjes nu niet mogelijk zijn, zijn er mogelijk wel diverse mensen in je omgeving jarig of hebben iets anders leuks te vieren. Gelukkig kun je wel een leuke kaart maken of iets creatiefs posten via sociale media.

Boogschutter

Liefde: Het is fijn dat jij en je geliefde dezelfde mening delen maar blijf vooral ook zelf nadenken. De kans bestaat dat je voor het gemak zijn of haar standpunten overneemt zonder je ergens werkelijk in te verdiepen.

Financiën: Geld komt binnen maar niet zo gemakkelijk als dat je gewend bent. Misschien moet je wat langer op je geld wachten of is het minder dan je had verwacht.

Werk: Er is sprake van tegenwerking waardoor je niet zo lekker door kunt gaan als je zou willen. De tijd die je moet wachten kun je beter besteden aan het voorbereiden van de volgende opdracht of onderneming.

Persoonlijk: Omdat je zelf nu wat knorrig kunt zijn heb je behoefte aan contact met mensen die je kunnen opvrolijken.

Steenbok

Liefde: Je partner zit een beetje met zichzelf in de knoop waardoor het niet altijd even gezellig is in huis. Gelukkig kun jij je goed in je geliefde verplaatsen en hem of haar van nuttig advies voorzien.

Financiën: Op het gebied van financiën zijn er geen bijzonderheden te verwachten. Alles blijft een beetje hetzelfde. Laat jij nu alles prima in de hand hebben! Geen vuiltje aan de lucht dus.

Werk: Waarschijnlijk heb je het nog steeds naar je zin op het werk, maar als dit niet zo is heb je de laatste week van april grote kans dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als dat is wat je wilt kun je het beste deze week al solliciteren.

Persoonlijk: Om wat rustiger te kunnen slapen is het fijn om voor het naar bed gaan een warme douche te nemen en een beker warme melk te drinken. Zet een uur voor je je ogen sluit je telefoon of laptop uit.

Waterman

Liefde: Als er nog onderwerpen zijn waar jullie het samen over moeten hebben is dit een goed moment om even rond de tafel te gaan zitten en een gezamenlijke beslissing te nemen. Praten gaat jullie prima af, er is weinig sprake van onenigheid.

Financiën: Financieel gaat het iets minder goed dan enkele weken geleden maar desondanks toch nog best redelijk. Voorkom onnodige uitgaven en laat de thuisbezorgd app ook even voor wat die is. Lekker zelf (budget) koken.

Werk: Nieuwe informatie zuig je op als een spons. Alles wat je leest staat meteen in je geheugen gegrift. Een prima week dus om te studeren of een (online) cursus of workshop te volgen.

Persoonlijk: Je besteedt meer aandacht aan je gezondheid en doet er alles aan om weer lekkerder in je vel te komen. Meer bewegen is een goed begin. Zitten is nog steeds het nieuwe roken, daarbij kan je bloedsomloop wel een kickstart gebruiken.

Vissen

Liefde: Jullie praten het eind uit, mogelijk zelfs tot diep in de nacht, zoveel hebben jullie opeens te bespreken. Gezellig hoor, samen kletsen bij het nachtlampje, net als vroeger!

Financiën: Je financiën nemen gestaag toe en je zit nog niet eens aan je top! Deze positieve tendens zet zich voort tot ongeveer half mei, er komt dus nog meer leuks op je pad op dit gebied.

Werk: Veranderingen hoeven niet altijd negatief te zijn. Sta open voor nieuwe dingen, ook als je ze nog nooit gedaan hebt. Maak jezelf vooral niet onnodig onzeker, misschien ben je wel een natuurtalent?

Persoonlijk: Je bent wat eerder vermoeid dan anders. Geen zorgen, dit is slechts tijdelijk. Doe wat vaker gewoon lekker iets voor jezelf en vermijd stress, dat vreet onnodig energie wat je er nu net niet bij kunt hebben.