Daghoroscoop 23 januari - Sterrenbeeld Ram: Met luiheid bereik je niets!

VANDAAG JARIG

De planeet Pluto heeft meer dan 20 jaar jouw geestelijk leven bepaald en dat verandert. Dat proces is weliswaar nog steeds gaande, maar bijna voltooid. Zaken gaan hervormen, zoals je imago en verschijning en dat zal je pessimisme en sombere buien verdrijven. Je gaat het leven omarmen.

STERRENBEELD RAM

Je zult stevig aan de bak moeten, want met luiheid bereik je niets. Je kunt er genadeloos op worden afgerekend als je de kop in het zand steekt. Goed functioneren vereist discipline. Ook je gezondheid is daarbij gebaat.

STERRENBEELD STIER

Een uitbundig uitgaansleven of een dure hobby kan een bres hebben geslagen in je banksaldo. Grote uitgaven moeten die prijs wel waard zijn. Het leven dat anderen leiden hoeft niet te betekenen dat zij zich dat kunnen veroorloven.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Serieuze zaken vragen aandacht. De verleiding kan groot zijn anderen de schuld te geven van een lastig dilemma. Een juridisch probleem moet snel worden opgelost, maar ga niet akkoord met een aan jou opgedrongen compromis.

STERRENBEELD KREEFT

Pas op met je uitlatingen. De waarheid kan pijn doen en is zinloos als die op het verkeerde moment wordt verteld. Houd gedachten voor je als je niets positiefs te melden hebt. Met negatief oordelen krijg je er geen vrienden bij.

STERRENBEELD LEEUW

Spanning in een relatie kan toenemen. Geef het regelen van een juridisch conflict prioriteit. Er kan sprake zijn van nalatigheid. Vanavond schakelt de kosmos naar een prettiger fase. Praat niet over aan jou toevertrouwde geheimen.

STERRENBEELD MAAGD

Blijf ver van bijeenkomsten en menigten; er ligt al genoeg op je bordje. Analyseer je relatie en de mate waarin deze je gelukkig maakt. Kijk ook met realiteitszin naar je uitgaven. Met professionele hulp haal je meer uit je mogelijkheden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Emotionele spanning kan je remmen in het uitdrukken van je gevoelens. Schrijf van je af waar je mee zit, dan kun je zeggen wat je ergert zonder te worden onderbroken. Maak in een relatie geen ruzie over privileges.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Als het een druk sociaal weekend is geweest, zul jij je schrap moeten zetten om weer aan het werk te gaan. Je kunt met lieden te maken krijgen in wie je niet geïnteresseerd bent of die je zelfs niet mag. Forceer jezelf niet.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Reizigers kunnen met vertraging te maken krijgen. Neem extra levensmiddelen in huis als je toch gaat shoppen. Profiteer van speciale aanbiedingen en kijk naar uiterste verkoopdata. Koop geen overbodige spullen.

STERRENBEELD STEENBOK

Iets wat je voor publiek moet doen kan je angst aanjagen. Neem afstand en focus op een creatieve en krachtige presentatie. Probeer de aandacht vast te houden van degenen die van belang zijn door te appelleren aan hun nieuwsgierigheid.

STERRENBEELD WATERMAN

Doordat iemand op je gevoel werkt, kun je iets tegen je zin gaan doen. Controleer details zodat je niet buiten je boekje gaat. Wees lief voor jezelf, want anderen zullen dat niet doen. Er kan over je hoofd heen een besluit worden genomen.

STERRENBEELD VISSEN

Het zou zomaar kunnen dat je het niemand / ook jezelf niet/ naar de zin kunt maken. Trek je kritiek of kleine onachtzaamheden niet te erg aan. Bemoei je evenmin met andermans problemen en geef iemand niet te snel je vertrouwen.

