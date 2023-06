Altijd een hit en zo klaar: Sabine’s meringue fruittaart

Omdat het niet echt heel veel meer is dan een eiwitschuimrand gevuld met ijs en vers fruit, is het voornamelijk geduld hebben tot het ‘reusachtige schuimpje’ klaar is. Want die moet wel even in de oven. Maar dat kan natuurlijk ruim voordat je het gaat serveren. Het eiwit blijft, eenmaal gebakken, wel een paar dagen goed.

Ingrediënten voor het eiwitschuim

4 eiwitten

200 gr suiker

1 zakje vanillesuiker

5 tl maïzena

1 tl azijn (of citroensap)

Ingrediënten voor de vulling

100 gr aardbeien

100 gr frambozen

50 gr bosbessen

handje chocoladerozijnen

roomijs naar keuze (ik vind Pecan Caramel er lekker bij smaken)

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 150 ˚C.

Klop de eiwitten in een vetvrije kom tot deze stijf worden en voeg langzaam de suiker toe. Als het goed is, gaat het eiwit een beetje glanzen en kun je er met je garde pieken mee trekken. Voeg de maïzena toe en spatel er de azijn (of citroensap) doorheen.

Leg bakpapier op de bakplaat en schep het mengsel in een cirkel van ongeveer 18/20 cm. Ik maak de randen altijd wat dikker, zodat je er veel vulling in kan doen later. Zet het geheel in de oven en draai de temperatuur direct terug naar 120 ˚C. Laat het eiwitschuim een uur in de oven staan. Zet de oven vervolgens uit maar laat het geheel staan zodat het daar afkoelt. Daarom moet je het dus ruim van te voren maken. Want je hebt er dus wel een paar uur voor nodig.

Prettige wedstrijd

Is het tijd om dit heerlijke dessert te serveren, haal dan het bakpapier voorzichtig los en leg het schuim op een presenteerbord. Schep er een paar bollen ijs in, verdeel het fruit en strooi de chocorozijnen erover. Ik zet het geheel altijd in het midden van de tafel, geef iedereen een lepel en wens ze een prettige wedstrijd. Succes gegarandeerd.

