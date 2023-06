Daghoroscoop 5 juni - Sterrenbeeld Maagd: Niemand is perfect!

VANDAAG JARIG

Net als vorig jaar brengt jouw liefdesplaneet Jupiter, geruime tijd in jouw teken door en dat betekent dat jouw houding en wensen t.a.v. liefde kan veranderen. Je zult wat aanvallender zijn, minder afwachtend. Let elke maand op jouw financiële planeet, de Maan, wanneer deze vol is, zit het je mee.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Het zal moeite kosten mensen voor jouw karretje te spannen. Verspil geen tijd aan andermans problemen en emoties. Een verre kennis wordt hinderlijk als deze rare verhalen over jou rondstrooit. Neem vandaag geen besluit waarmee geld is gemoeid.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

De tijd die jij aan jouw werk besteedt kan thuis spanning veroorzaken. Je hebt echter geen andere keus dan je 100% op een carrière te storten die niet uit zichzelf gedijt. Praat liever met jouw geliefde vooraf, dan wanneer ruzie al een feit is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Controleer vertrek- en aankomsttijden als je op reis gaat. Vertraging kan jou op het verkeerde been zetten. Je kunt van iets spijt hebben, maar val jezelf niet te hard af als je van jouw fouten weinig hebt geleerd. Kleed je goed.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Financiën fluctueren en kunnen zelfs ontregeld zijn. Meestal let je goed op de kleintjes maar vandaag kun je spilziek zijn. Als jouw partner te veel geld uitgeeft zul jij geneigd zijn hetzelfde te doen. Probeer liever te sparen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Jouw houding kan agressief en ambitieus zijn vandaag, vooral als je jouw ideeën verdedigt. Het zal je frustreren als jij niet goed uit je woorden kan komen en niet met een compagnon op één lijn zit. Verspil geen energie aan woede.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Jij kunt met intriges te maken krijgen als je betrokken bent bij een liefdadigheidsinstelling. Ook mensen met goede bedoelingen hebben een ego en willen zich laten gelden. Niemand is perfect. Probeer vriendelijk te blijven tegen bullebakken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Als je van de hak op de tak springt breng jij relaties in gevaar. Breng meer begrip op voor anderen en word niet meteen boos als een naaste geen heil ziet in jouw dromen en wensen. Vrienden kunnen een waardevol klankbord zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Thuis kan ruzie ontstaan over taakverdeling omdat jij meer bezig bent buitenshuis dan binnen. Terwijl jouw ego op het werk wordt opgepoetst kan deze thuis wat kleerscheuren oplopen. Probeer objectief naar klachten te luisteren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Zelfs als jij niet geheel fit bent zul je door weer en wind weten te laveren. Probeer niet alles alleen te doen; schakel vrienden of familie in. Samen zijn jullie sterk en kunnen jullie veel aan. Vaak ben je op jouw best als het lastig wordt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Goedgelovigheid en liefde voor jouw naasten kan je geld en zelfvertrouwen kosten. Jij loopt gemakkelijk in een val als je niet bij de les blijft. Doe je huiswerk voor jij een keuze maakt met verstrekkende consequenties.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Je bent aan een nieuwe uitdaging toe of tenminste aan verandering. Er is enig gevaar dat je jouw bijdrage aan een project overschat; gun anderen de erkenning waar ze recht op hebben. Maak geen ruzie en blijf kalm en hoffelijk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Jij kan je onder familie en vrienden op een onbewoond eiland wanen en van iets ondersteboven zijn zonder dat te durven benoemen. Besef dat mensen zich meestal niet bewust zijn van de stress die ze bij anderen oproepen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.