Praat mee: Moeten we Koningsdagtradities vermijden?

Het organisatieteam wil Koningsdag van zijn ’veelzijdigste en innovatiefste kant’ laten zien, vertelt projectdirecteur Alice Vlaanderen aan NU.nl. Daarom heeft ze heel Rotterdam om ideeën gevraagd. Er kwamen er zo’n zevenhonderd ideeën voor activiteiten binnen, waarvan de organisatie er honderd selecteerde en besprak met de bedenkers. „Alle ideeën komen op de een of andere manier terug in het programma”, aldus Vlaanderen.

Het thema van de viering van 10 jaar Koningschap is: Wij zijn allemaal Kings & Queens. „Want iedereen is bijzonder; op ieder hoofd past een kroon!”, schrijft de organisatie op haar website.

’Swingend spektakel’

De route van de Koninklijke Familie begint ter hoogte van het Afrikaanderplein, waar het gezelschap wordt welkom geheten door verschillende koren uit de stad, de burgemeester en de Commissaris van de Koning. Daarna is er een digitale ontmoeting met kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis.

Aansluitend volgt onder meer een ’swingend spektakel’. „Verschillende culturen en nationaliteiten smelten samen in een mix van Surinaamse kotomisi’s, Hindoestaanse dansers, Marokkaanse folkloristische percussionisten, buikdans en salsa”, aldus de organisatie. „Ieder met een eigen verhaal.” Na een tochtje met de watertaxi en een optreden van spoken word artiesten bij het herinneringsmonument ’De Verwoeste Stad’, begint het Koningsdag Festival op de Binnenrotte.

Identiteit

Weinig koekhappen, sjoelen en ring gooien dus. Hoewel er nog geen harde kritiek klinkt op het ’cliché-vermijdende’ Rotterdamse programma, hebben Nederlanders traditie nog altijd hoog in het vaandel staan. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Koningsdag een van de drie belangrijkste elementen is die de Nederlandse identiteit vormen. Het is dus nog maar de vraag of de innovatieve manier van Koningsdag vieren in Rotterdam goed wordt ontvangen.

Geertruide vindt het jammer dat het koekhappen geen onderdeel zal zijn.

Floortje heeft nu geen zin meer in Koningsdag.

Peter vindt dat het ’innovatieve’ wel meevalt.

Gerben vond het indienen van ideeën leuk.

