’Hoe ontdek ik wat ik lekker vind?’

„Lieve Sabine, na een relatie van zo’n acht jaar ga ik inmiddels alweer bijna twee jaar door het leven als happy single. Happy inderdaad, want ik vind het heerlijk om me vrij te kunnen bewegen, er een beetje op los te daten en mijn seksualiteit te ontdekken. In mijn relatie heb ik die kant van mijzelf nooit echt leren kennen. Tijdens de seks ging het er vooral om dat híj klaarkwam. Op zich vond ik dat niet eens zo’n probleem. Ik ben een pleaser en geef anderen graag wat zij willen, maar inmiddels ben ik 35 en weet ik eigenlijk niet eens wat ik zélf lekker vind! Hoe kom ik daar achter?”

Sabine: „Door je eigen lichaam goed te leren kennen, ontdek je op welke sensaties je op welke manier reageert. Je hebt nu misschien ineens alle tijd om op jezelf te focussen dus je zou het er lekker van kunnen nemen. Het begint er misschien wel mee dat je lekker in je vel zit. Dat je geniet van je eigen lichaam en blij bent met wat je ziet. Je bent sowieso prachtig zoals je bent en het voelt heerlijk om dat ook echt zelf te vinden.”

„Maar dé manier om je seksualiteit te ontdekken is natuurlijk door te masturberen. Ik ga er voor het gemak even van uit dat je dat ook wel doet / hebt gedaan. Uit enquêtes die we onder VROUW-lezeressen hielden, kwam naar voren dat 76% van de vrouwen masturbeert. Ook als ze een relatie hebben. Je kunt het natuurlijk met je handen doen maar je zou ook eens een seksspeeltje kunnen aanschaffen. Er zijn momenteel zo ontzettend veel vrouwvriendelijke en prettige speeltjes op de markt dat er ongetwijfeld iets van jouw gading bij zit. Ikzelf vind de nieuwste luchtdrukvibrator een uitvinding, maar wellicht word jij juist blijer van iets wat trilt. Kortom, er is keuze genoeg in de shops en online, dus ik zou zeggen: ’Ga lekker op ontdekkingstocht’. Veel plezier en succes!”

