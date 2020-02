Hoezo ben je meteen een golddigger als je verliefd wordt op een rijke man?

Golddigger en beautydigger

’Voor zijn looks is ze in ieder geval niet gegaan’ wordt er gedeeld op Twitter. Maar is híj dan wel alleen voor karakter? En is het toeval dat ze twintig jaar jonger is?

Ophef

Je zou zeggen dat Yolanthe inmiddels haar schaapjes wel op het droge heeft en niet voor het geld een man hoeft te hebben. Maar waarom wordt Yolanthe dan alsnog bestempeld als golddigger? En waarom Robert niet als beautydigger? Zodra een vrouw een relatie aangaat met een vermogende man wordt zij ervan beschuldigd dat ze het voor het geld doet. Maar als een (oudere) man met een veel jongere dame gaat, wordt er niet raar opgekeken. Op Twitter vroegen mensen zich af waarom er zoveel ophef over is: beiden zijn toch volwassen?

Praat mee

Wat vind jij hiervan? Vind je het eerlijk dat Yolanthe bestempeld wordt als golddigger (en er niet naar de man wordt gekeken)? Of denk je dat de twee gewoon verliefd zijn geworden en dat alle ophef onzin is? Praat mee op onze Facebookpagina!