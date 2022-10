’Het is bizar wat afvallen met je doet’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Nee, eigenlijk voel ik me helemaal nog geen 52. Andere mensen verbazen zich vaak ook als ik zeg dat ik al oma ben. Het is echt niet zo dat ik nog 18 wil zijn, maar ik probeer me wel leuk te presenteren en actief te blijven.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik maak mijn gezicht schoon met een reinigingslotion en water. Ik heb nog nooit een crème gebruikt. En toch heb ik een mooie huid met weinig rimpels.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn eeuwige positiviteit, want ik haal alles uit het leven en geniet er echt van. Qua uiterlijk vind ik mijn hele figuur mooi zoals het nu is. Toen ik 17 was, heb ik botkanker gehad, waardoor ik twee verschillende onderbenen heb: één met kuitbeen en één zonder kuitbeen. Dit, in combinatie met het enorme overgewicht dat ik lange tijd had, zorgde ervoor dat ik nooit jurkjes droeg en mijn lichaam altijd verstopte. Maar nu ben ik gewoon heel trots op hoe ik eruitzie.”

Waarmee ben je minder blij?

„Eigenlijk is er niets waar ik minder blij mee ben. Dat had ik wel toen ik zwaarder was. Ik vond mezelf echt niet meer mooi. Als ik foto’s terugzie, schrik ik gewoon van mezelf en kan ik er heel verdrietig van worden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, dat kan ik met alle zekerheid zeggen. Ik zou niets willen veranderen aan mezelf of aan mijn leven op dit moment.”

Wat houdt je jong?

„De gastric bypass die ik vorig jaar heb gehad, heeft hier enorm aan bijgedragen. Ik woog 135 kilo en kon amper de trap nog op komen of een blokje om lopen. Nu ben ik een jaar verder en al zo’n 50 kilo lichter. Bizar wat zoiets met je doet.”

Heb je een levensles?

„Het klinkt zo cliché, maar ik zou dan toch zeggen: haal alles uit het leven wat erin zit en ga je dromen achterna. Ik ben ervan overtuigd dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk.”

