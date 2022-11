Deze invloed heeft kou op je gezondheid

Het woord ’verkouden’ geeft het vermoeden dat kou ervoor zorgt dat we tijdens de herfst- en wintermaanden vaker iets onder de leden hebben, maar volgens thermofysioloog Van Marken Lichtenbelt is dit een fabel: „Kou lijden bestaat niet. Natuurlijk is het niet goed voor je gezondheid als je voor langere periode aan extreem lage temperaturen wordt blootgesteld, maar dat gebeurt niet als je de verwarming een paar graden omlaag draait of wanneer je een te dunne trui aan hebt.” Mensen lopen tijdens de wintermaanden vooral te snotteren, omdat ze nou eenmaal meer binnen zijn en elkaar hierdoor eerder besmetten met een virus.

Hoe reageert je lichaam op kou?

Wanneer je lichaam voor het eerst wordt blootgesteld aan kou, komt het in verweer. Je bloedvaten vernauwen, je hartslag gaat omhoog en je krijgt koude rillingen. Als je jezelf een aantal dagen aan deze kou blootstelt, zal er gewenning optreden. De koude rillingen verdwijnen en ook de hart- en bloedvaten vernauwen minder. „In principe kunnen mensen prima leven in een kamertemperatuur van gemiddeld 17 graden. Het zal in het begin alleen even wennen zijn. Door de moderne verwarming zijn we steeds meer gewend geraakt aan een constante temperatuur van zo’n 20 à 21 graden, maar het is juist goed om je lichaam bloot te stellen aan verschillende temperaturen. Door wat afwisseling in temperatuur maak je bloedvaten namelijk flexibeler. Wij denken daarom dat blootstelling aan kou op de lange termijn goed is voor hart- en bloedvaten.”

Welke invloed heeft kou op je gezondheid?

Kou lijkt dus goed te zijn voor de hart- en bloedvaten, maar heeft het nog meer positieve gezondheidseffecten? „Je ziet dat de metabole gezondheid (de stofwisseling) en de suikerhuishouding erop vooruitgaan. Langdurige kou activeert het lichaamseigen bruine vet. Dit is niet het vet waarvan je aankomt, maar het type dat vetten en suikers omzet in warmte. Bruin vet werkt dus als een soort kacheltje. De extra warmteproductie is voor de lokale bloedvaten en zenuwen belangrijk en mogelijk ook voor andere organen. Ook zorgen de koude rillingen ervoor dat je spieren meer suiker uit het bloed opnemen. Dit kan gunstig zijn voor patiënten met diabetes type 2.”

Waarom kan de een beter tegen kou dan de ander?

Een prettige binnentemperatuur is voor iedereen anders. Vouwen hebben het vaak eerder koud dan mannen, daarom zie je in veel huishoudens een strijd om de thermostaatknop. Maar waarom hebben vrouwen het eerder koud? „Dit ligt voor een groot deel aan de vetvrije massa. Vrouwen hebben over het algemeen meer vet en minder vetvrije massa, waardoor ze minder warmte produceren. Ook ouderen gedijen beter in hogere temperaturen, omdat zij kou minder goed kunnen aanvoelen. Bij zeer lage temperaturen kan dit gevaarlijk zijn. Daarnaast wordt het vermogen om warmte te produceren lager. Dit heeft allemaal te maken met kwaaltjes die bij ouderdom komen kijken. Als je minder vitaal bent, wordt thermoregulatie jammer genoeg een gevoelig punt.”

