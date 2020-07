Big Brother Bianca: Destijds was ik er helemaal klaar mee, nu zou ik ervoor thuisblijven

Ⓒ CORNÉ VAN DER STELT

Het heeft even geduurd, maar Big Brother is binnenkort weer te zien bij RTL. Een aantal maanden geleden spraken wij Bianca Plune (46), moeder van twee kinderen. Ook zij deed in 1999 mee aan Big Brother. Ze had geen idee hoe groot de impact zou zijn van deze eerste realityshow op de Nederlandse televisie. Maar ze is dolblij dat het binnenkort weer te zien is: „Destijds was ik er helemaal klaar mee, nu zou ik ervoor thuisblijven.”