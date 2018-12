Be my Valentine

Naam: Vivian ter HuurneLeeftijd: 29 Relatie: SingleKinderen: GeenBeroep: WeddingplannerTypisch vrouwelijke eigenschap: Honderduit kunnen praten over luttele detailsFavoriete website: Hetbruidsmeisje.nl en Stylemepretty.com

Dag 4

Persoonlijk heb ik niet zoveel met Valentijnsdag. En dan komt het meer door het verplichte en commerciële karakter ervan. Als man in een relatie móet je wel iets doen op deze dag voor je geliefde. En tja van moeten word ik opstandig.

Ik houd namelijk heel erg van eigenzinnige mensen! Gelukkig trek ik vaak eigenzinnige koppels aan die hun bruiloft echt die persoonlijke touch willen geven. Ze willen een bruiloft die echt bij hun past en één die niet al 1000 keer zo is gedaan (veel locaties draaien namelijk precies het riedeltje af wat zij gewend zijn).

Maar wat weten we nou echt van Valentijnsdag? Wat ik weet is dat het eigenlijk bedoeld is voor geheime liefdes. Echter ik ben op onderzoek uitgegaan!

Vóór 496 werd er altijd op 15 februari een zogenaamd Lupercalia-feest gevierd, wat later door Paus Gelasius ‘omgedoopt’ is tot Valentijnsdag op 14 februari. Het Lupercalia-feest was voor de Romeinen een heel belangrijk feest.

Destijds werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid, en mochten ongehuwde mannen om de beurt een naam trekken. Diegene die aan elkaar gekoppeld werden, werden zo ook elkaars partners. Later toen het Christendom opkwam in Europa werd dit ‘heidense’ feest door de kerk verboden.

Toch eigenlijk wel bijzonder om zo de geschiedenis achter Valentijnsdag te lezen, heel anders dan hoe wij er nu invulling aan geven. Het wordt dé dag van de liefde genoemd. Het is één van de populairste dagen van het jaar om je geliefde ten huwelijk te vragen.

Tips voor het huwelijksaanzoek: Maak het persoonlijk, geef er je eigen twist aan, haal alles uit de kast, ga parachutespringen met je geliefde (gevaarlijke dingen samen doen brengt je dichter bij elkaar), organiseer een flashmob, neem haar mee terug in de tijd en ga naar de plek waar jullie eerste date of zoen was … en mocht je er dan nog niet uitkomen dan mag je altijd SOShetBruidsmeisje inschakelen.

Het is een ontzettend commerciële dag die op alle mogelijke manieren wordt uitgebuit, maar toch doen we er allemaal aan mee. Want o wee als je het ‘vergeet’ als man.Succes morgen en natuurlijk veel plezier!