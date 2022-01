Voorstelrondje: ’Voel je vooral niet schuldig als je toch een keer dat koekje eet’

„De eerste keer dat ik meedeed aan de Lekker in je vel-challenge ben ik zestien kilo kwijtgeraakt. Ik voelde dat ik niet lekker in mijn vel zat en dat mijn kleding steeds strakker ging zitten. Mijn doel was niet per se afvallen, maar om weer goed in mijn vel te zitten. Deze eerste keer beviel mij zo goed dat ik sindsdien elk jaar meedoe aan de challenge.

Twee jaar geleden is mijn hond overleden en begon de coronacrisis. Sindsdien ben ik weer aangekomen en zit ik niet lekker in mijn vel. Ik at verkeerd en te veel, maakte dagelijks geen lange wandelingen meer en sliep slecht. Daarnaast ben ik in de overgang waardoor ik sneller aankom en minder snel afval. Door mee te doen aan de challenge hoop ik dat ik me weer goed en prettig in mijn lijf voel en dat ik die paar coronakilo’s kwijtraak.”

Tussendoortjes

„Tot nu toe gaat het heel goed. Ik ben al 1,3 kilo en vier cm buikomvang kwijt. De tussendoortjes mis ik niet en ik drink voornamelijk thee en water. Maar ik ben ook niet te streng voor mezelf. Als ik zin in een koekje of stukje chocolade heb, neem ik dat gewoon. De weekmenu’s zijn geen dieet, maar een richtlijn.”

Lekker en smakelijk

„Mijn man doet met mij mee aan de challenge. Ik sta elke ochtend vrolijk en dansend in de keuken de gerechten klaar te maken, ook als het nog maar 06.30 uur is. Als het kan probeer ik wel het ontbijt en de lunch de avond ervoor al klaar te maken. Dat scheelt overdag weer tijd. Ik vind de meeste recepten uit de weekmenu’s lekker en smakelijk. Sommige gerechten pas ik aan, als mijn man of ik bijvoorbeeld iets niet lusten of als we het wat smaakvoller willen. Ik vind het leuk om nieuwe recepten uit te proberen en hier inspiratie uit te halen.”

Motiverend

„Ik vind het heel fijn dat er een besloten Facebookgroep is voor de challenge. Iedereen doet mee om lekker in zijn of haar vel te zitten. Het werkt motiverend om ervaringen en foto’s van anderen te zien. Ik besteed graag veel tijd aan mijn eten. Als iets er lekker uitziet smaakt het nóg beter. De gerechten deel ik ook altijd in de Facebookgroep. Daarnaast vind ik het leuk om met andere deelnemers mee te denken en ze tips te geven.”

Tip

„Wees niet te streng voor jezelf en zie de challenge niet als een dieet. Dat is de belangrijkste tip die ik mee wil geven. Probeer wat voor jou werkt en waar jij je prettig bij voelt. Het moet ook leuk blijven. Leg de lat niet te hoog, door mee te doen aan de challenge zet je al stappen in de goede richting. Al doe je maar voor de helft mee. En voel jezelf vooral niet schuldig als je toch een keer dat koekje eet. Er is niemand die zegt dat het niet mag.”

Ook meedoen?

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2022 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar naar de lekker in je vel pagina van VROUW of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2022. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (Vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2022.