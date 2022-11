’Onbewust ging ik daten met mannen die gesteriliseerd waren’

Net als mijn vriendinnen…

„Speelde ik vroeger ’vadertje en moedertje’, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gezegd kinderen te willen. Ik was 25 toen ik een relatie kreeg met iemand die onvruchtbaar was en eigenlijk vond ik dat wel prima. Misschien ergens zelfs een opluchting. Onbewust ben ik ook na die relatie steeds gaan daten met mannen die gesteriliseerd of onvruchtbaar waren.”

„Dat alle vrouwen moeder willen worden, dat het al snel gek is als iemand die wens niet heeft. Daardoor ben ik heel goed gaan nadenken. Als dit was hoe het ’hoorde’, waarom had ik dat gevoel dan niet? Sinds een paar jaar is dat gevoel verdwenen en sta ik honderd procent achter mijn keuze. Mijn moeder had het daar in het begin lastig mee, al heeft ze dat niet echt naar mij geuit. Inmiddels weet ze dat het geen opwelling is en is ze er juist trots op dat ik er open over durf te praten. En misschien scheelt het ook dat ze al voorzien is wat kleinkinderen betreft.”

„Heb ik allerlei verschillende vormen van anticonceptie geprobeerd. Van de pil, het spiraaltje en de nuvaring raakte mijn lichaam compleet van slag. Condooms zijn in principe ook een veilige optie, maar toch was ik continu bang dat het mis zou gaan. Ongeveer een half jaar geleden gebeurde dat inderdaad: ik raakte zwanger. Nog voordat ik dat zelf doorhad, stootte mijn lichaam de zwangerschap af en kreeg ik een miskraam. Hoewel ik dat fysiek als heel heftig heb ervaren, was de enorme opluchting die ik voelde een wake-upcall: ik moest echt maatregelen nemen.”

„Hoef ik me geen zorgen meer te maken. Ik had verwacht dat het moeilijk zou worden om het te regelen, maar mijn huisarts verwees me direct door naar de gynaecoloog. Daar zagen ze in het systeem dat ik al eerder had aangegeven geen kinderen te willen en werd me nogmaals gevraagd of ik het écht zeker wist. Toen ik bevestigend antwoordde, werd ik op de wachtlijst voor de operatie gezet. Ik ben er heel dankbaar voor dat iedereen zo begripvol reageerde en ik snel ben geholpen, want ik hoor ook andere verhalen.”

„Die al kinderen heeft, dan sta ik daar zeker voor open. Ik heb geen hekel aan kinderen, ik voel gewoon niet de behoefte om ze zelf op de wereld te zetten. Mijn zus heeft twee kindjes op wie ik hartstikke gek ben. Maar ik vind het ook fijn als ik ze weer bij haar kan achterlaten.

