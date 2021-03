Isabels dochter is bij 5 scholen uitgeloot: ’Hoe kán dit?’

Ⓒ Getty Images

Wat een leuke dag had moeten worden is voor sommige ouders en hun kinderen veranderd in een middag van teleurstelling, verdriet en verslagenheid. Afgelopen woensdag kregen de leerlingen van groep 8 te horen of ze op de middelbare school van hun voorkeur waren geplaatst. Tussen 13.00 en 17.00 uur wachtten veel ouders en kinderen stijf van de zenuwen op dat ene telefoontje. Een belangrijk telefoontje, want na maanden van (vanwege corona) online zoeken naar de leukste en best passende middelbare school, wil je eindelijk wel eens weten waar je na de zomervakantie naartoe gaat.