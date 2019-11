Lerares Mirja: Minder zorgen over salaris dan over kwaliteit onderwijs

Nee, Mirja stond er niet voor zichzelf, maar voor haar leerlingen. Ze maakt zich zorgen om ’haar kinderen’ en hun toekomst. „Dat salaris... natuurlijk mag er wel wat bij, maar zo slecht is dat nog niet eens. Dat is eigenlijk wel het laatste waarvoor ik hier sta. Het is ook zeker niet zo dat ik denk dat wij leraren het zwaarder hebben dan andere beroepen.”

Naar huis

„Ik maak me gewoon grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn nu al te weinig leraren en dat aantal loopt alleen maar op. De kinderen van mijn school worden met regelmaat naar huis gestuurd en als ik ziek ben, krijgen mijn kinderen geen onderwijs. Dat kan echt niet.”

Op de stampvolle Dam vindt Mirja veel gelijkgestemden. „Het is lekker druk vandaag, afgeladen. Er is echt een gevoel van verbondenheid: we staan er met elkaar en doen het samen. We geven sámen een signaal af.”

Ziek

En dat signaal is volgens Mirja hard nodig. Hoewel het schooljaar pas net begonnen is, zijn er al drie groepen van haar basisschool naar huis gestuurd vanwege het gebrek aan een docent. „We kunnen niet ziek zijn. We weten dat er dan geen leraar is en onze kinderen geen les krijgen. Bij een andere klas voegen is namelijk geen optie, want de klassen zijn al te vol.”

Hoewel meer salaris voor Mirja persoonlijk niet nodig is, is extra geld voor het onderwijs natuurlijk wel welkom. „Als er een hoger salaris is, wordt het beroep misschien aantrekkelijker. Dan zijn er misschien invallers te regelen als iemand ziek is.” Nu is de invalpoule van haar school angstvallig leeg.

Strijd

Of de staking van vandaag daadwerkelijk structureel geld gaat opleveren? Mirja betwijfelt het, maar is hoopvol. „Vandaag heb ik op de Dam gestaan om te laten weten dat we er nog steeds zijn. Dat we niet naar aanleiding van vrijdag zijn afgedropen. De strijd is nog niet gestreden!”

Bij een eventueel volgende staking zal Mirja dan ook opnieuw van de partij zijn. „Waar het is, weet ik niet, maar ik ben erbij.”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.