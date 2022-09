Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Daniëlle van ’t Schip ernstig ziek: ’Ik zou 108 worden’

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

Daniëlle van ’t Schip kreeg recent te horen dat ze kanker heeft. „Hoe kan dat? Ik had met mijn ziel afgesproken dat ik 108 zou worden.” Ⓒ Harold Pereira

De levensstijl van Daniëlle van ’t Schip (54), de vrouw van oud-voetballer John van ’t Schip en dochter van Willeke Alberti, heeft altijd het nodige stof doen opwaaien. Sommigen noemden haar psychotisch, maar Daniëlle ziet haar grote openbaring in 2005 als het moment dat ze ontwaakte. Sindsdien is haar leven in elk geval nooit meer hetzelfde geweest. De spirituele reis die ze ondernam, beschrijft ze in haar nieuwe boek.