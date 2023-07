Zo werd Terug naar de kust van Maggie MacNeal een zomerhit

’Ik werd tamelijk laat voor het project ’Zing je moerstaal’ gevraagd. Naar aanleiding van de Boekenweek had Ad Visser bedacht dat het Nederlandstalige lied meer aandacht moest krijgen. Muzikanten en tekstschrijvers werden aan elkaar gekoppeld om samen een nummer te maken en die liedjes werden dan op de verzamelelpee Zing je moerstaal uitgebracht. Ik dacht: moet ik daar nu nog even snel een nummer voor gaan componeren? Ik gebruik gewoon een compositie die op mijn eerste solo-album staat: Dr. Brian. Het was geen single geweest, dus gaf ik die muziek aan dichter/schrijver Theun de Winter die aan mij was gekoppeld en daar heeft hij de tekst van Terug naar de kust op gemaakt.

Heimwee

Die tekst vond ik overigens wel mooi, hoor. Het was het verhaal van Theun die als Texelaar naar Amsterdam was verhuisd en daar helemaal niet kon aarden. Hij kreeg enorme heimwee naar de kust. Ik kon me daar wel in inleven. Ik woon nu in Hengelo, maar heb een jaar of dertig in Warmenhuizen gewoond, zo’n drie kilometer van de kust van Schoorl. Ik zat vroeger heel vaak in Schoorl of Bergen of Egmond aan Zee. Ik hou ook echt van het strand, maar niet zozeer om er te liggen, vooral om met mijn honden te lopen.

Maar goed, dit speelde net twee jaar na het einde van mijn zangavontuur met Willem Duyn als Mouth & MacNeal. In die tijd had ik met hem allerlei vrolijke niemendalletjes zoals How do you do en You kou la le loupi, die niet echt mijn stijl waren. We hadden er gigantisch succes mee en hele stadions met 40.000 man, door heel Europa, gingen uit hun dak. Het was ook ontzettend leuk, maar ik had altijd het idee: mijn tijd komt nog wel.

Bejaardentehuizen

Die kwam ook. Ik werd net met het nummer When you’re gone als serieuze Engelstalige solozangeres herontdekt toen ik ineens Terug naar de kust moest gaan zingen.

Mijn publiek raakte in verwarring en waar ik al bang voor was, gebeurde ook. Het werd een hit en opeens stond ik te zingen in bejaardentehuizen. Die mensen dachten dat ik van die leuke Nederlandse meezingers deed, maar dat viel dan toch een beetje tegen, want ik had verder alleen relatief stevig Engelstalig repertoire. Het is zelfs weleens gebeurd dat er in de pauze werd gezegd: ’Die tweede drie kwartier hoeft niet meer, hoor’, haha.

Ik heb uiteindelijk geen spijt van dat liedje gehad. Ik zing het nog steeds als ik optreed tijdens de speciale Kleinkunsteiland-tour in Vlaanderen.

Het meest trots ben ik op mijn andere Nederlandstalige nummer, Amsterdam. Daar open ik nu al voor het 31e jaar op rij het Amsterdam Diner mee, voor de Aids Foundation. Dat is ooit begonnen in een tent op de Dam, maar wegens doorslaand succes inmiddels al jaren in AFAS Live. Ontzettend leuk dat ze me, ondanks dat ik inmiddels 73 ben, nog steeds daarvoor vragen!”

