’We janken samen, voor mij hoeft ze niet sterk te zijn’

Ⓒ Fotografie: Stef Nagel / Styling: Karin van der Knoop / Visagie: Astrid Timmer

Anna (51) heeft ALS, een ziekte waarbij steeds meer spieren uitvallen, tot zelfs de ademhalingsspieren het begeven. Met zus Martine en harstvriendin Linda vertelt ze wat dit doodsvonnis met hen doet. Anna is op 10 april overleden aan haar ziekte, in overleg met Linda en Martine is dit verhaal alsnog geplaatst.