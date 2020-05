Foto’s delen van je kleinkinderen... Mag dat?

Haar dochter heeft drie kinderen (14, 6 en 5). De oudste zoon woonde zeven jaar, tot april vorig jaar, bij zijn grootouders. Daarna ging hij bij zijn vader wonen. Zowel in deze periode als daarna plaatste de oma foto's van haar kleinkinderen op Facebook. Dit gebeurde zonder toestemming van de moeder en ook de vader ging er niet mee akkoord. Om de privacy van haar drie kinderen te beschermen sommeerde de moeder vervolgens haar eigen moeder om de foto’s offline te halen. Het publiceren van de foto's van de kinderen op social media zou namelijk ernstige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer maken.

Kort geding

De oma zou daar geen gehoor aan hebben gegeven, ook niet nadat ze haar er nóg een keer op had gewezen. Uiteindelijk spande de moeder een kort geding aan. Op de zitting twee weken geleden liet de oma weten dat ze de foto’s al had verwijderd, op eentje na. Het was een foto van de oudste en ze vroeg de rechter of ze die mocht laten staan vanwege de speciale band die ze met de jongen had. Ze had tenslotte jaren voor hem gezorgd. Verder bleek ze nog een foto van haar dochter en de kinderen op Pinterest te hebben staan. Daar had ze al jaren niets meer mee gedaan.

De rechter oordeelde twee weken na de zitting dat de grootmoeder beide foto’s moet verwijderen en geen nieuwe afbeeldingen van haar kleinkinderen op social media mag plaatsen. Reden: Ze heeft geen toestemming van de ouders en haar emotionele band met de oudste kleinzoon doet daar niets aan af.

