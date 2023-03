Premium Het beste van De Telegraaf

Column Catherine Keyl: 'Ik voelde me een lastig insect op de redactie van NOS Sport'

Door Catherine Keyl

’De groep maakte z’n eigen regels.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Geloof het of niet, maar er zijn aardig wat tradities in de maatschappij, die we misschien niet meteen allemaal doorhebben. Bij elke nieuwe groep waar je komt, moet je je er op een bepaalde manier ‘invechten.’