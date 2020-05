Lonny was alcoholist: ’Ik was altijd bezig met drinken en verdoven’

Ⓒ Brenda van Leeuwen

Eindelijk verlost van een jeugdtrauma, alcoholverslaving of een relatie die niet goed voor je is. Anaïta, Lonny en Fanny vertellen over hun bevrijding. Lonny van Oeffelt (45), single en moeder van twee kinderen (16 en 13), was zo’n 25 jaar alcoholverslaafd. Ze is nu drie jaar nuchter en werkt als technisch onderwijsassistent.