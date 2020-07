Basisscholen moeten hun rol als kinderopvang erkennen!

,,Scholen willen geen kinderopvang zijn, en dus lopen vrouwen de gaten dicht. Zolang we geen oog hebben voor dat probleem, blijft Nederland kampioen deeltijdwerken.” Zo eindigt Irene van den Berg haar column in het AD.

Kinderopvang

Basisscholen hebben officieel geen rol als kinderopvang. Maar wanneer er onverwachts een studiedag wordt ingepland, weten werkende ouders vaak niet waar ze hun kind(eren) kunnen onderbrengen. Hierdoor is er tijdens de coronacrisis een nieuwe discussie ontstaan: ’Moeten basisscholen meer hun verantwoordelijkheid nemen als kinderopvang?’

Als je gebruik maakt van de kinderopvang dan spreek je aan het begin van elk schooljaar met de opvang af welke dag(en) in de week je je kind(eren) brengt. Kinderopvangdagen ruilen en/of op het nippertje aanvragen is niet overal een optie. Voor ouders zonderf opvang is een studiedag helemaal een probleem: want wie vangt het kind dan tot 15 uur op? Het zijn vaak de vrouwen die aan hun werkgever vragen of ze eerder naar huis kunnen.

Economisch zelfstandig

In de branches waar veel vrouwen werken, zoals in de zorg en het onderwijs, bestaan er grote tekorten aan werknemers. En dat is niet gek als we naar de werkcijfers kijken: waar mannen gemiddeld 36 uur in de week werken, werken vrouwen wekelijks gemiddeld 26 uur. Bijna de helft van de vrouwen is niet economisch zelfstandig.

Maar, scholen zitten natuurlijk ook met een probleem, en dat is hoe zij die opvang moeten regelen. Beleid is dat indien er een leraar uitvalt of er iets anders aan de hand is waaraan de ouder niets kan doen, in eerste insantie de scholen zelf voor opvang proberen te zorgen. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er pas voor gekozen om de kinderen naar huis te sturen.

Werkende ouders

Maar tijdens de coronacrisis bleek dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk toch op de schouders van de ouders rust. Toen de scholen opeens dichtgingen, moesten de ouders het immers zelf oplossen. Is dit eerlijk? En wat is het alternatief? Een conciërge laten oppassen op een klas vol 8-jarigen?

In andere landen wordt er meer rekening gehouden met werkende ouders. Zo hebben de basisscholen in Frankrijk langere schooldagen. Daarnaast zorgen de écoles maternelles (vanaf 2 jaar, red.) standaard voor opvang voor en na de schooldag. Dit komt erop neer op dat kinderen vanaf 7:30 uur en tot 18:00 uur ’op school’ kunnen verblijven. Altijd. Behalve in het geval van stakingen.

Praat mee

Wat denk jij? Zouden scholen meer rekening moeten houden met werkende ouders? Bijvoorbeeld in de vorm van langere (school)dagen? Of in de vorm van een garantie op opvang bij lesuitval? Is de school deels gewoon wel een kinderopvang? Praat mee op onze Facebook-pagina!