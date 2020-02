Daghoroscoop 18 februari

VANDAAG JARIG

U bent een doener, een activist en u communiceert als weinig anderen. Dat is enerzijds mooi, maar u kunt uw strijdlust ook overdrijven. Als u te krachtig uit de hoek komt veroorzaakt dat ruzie en daar komt nog bij dat ongeduld of haast tot ongelukken of verwonding kan leiden.

RAM

Iemand kan vastbesloten zijn u het leven zuur te maken. Bescherm uw persoonlijk leven door u bewust te zijn van mensen die gevaarlijk voor u kunnen zijn. Openhartigheid kan u kwetsbaar maken voor iemand die er op uit is u te manipuleren.

STIER

Betrokken raken bij het theater en de dramatische gebeurtenissen in uw leven naar het toneel verplaatsen is een idee dat het overwegen waard is. Het is een stuk makkelijker als andere mensen elke vorm van tegenslag die gebeurd is spelen.

TWEELINGEN

Doordat er op het werk sprake kan zijn van positieve energie zal elke taak eenvoudiger worden. Geef onenigheid geen kans die goede stemming te verzieken. Een geheime liefdesaffaire kan openbaar worden.

KREEFT

Maak u niet te veel zorgen als een gezamenlijk project de eindstreep niet haalt. Het zou wel eens een zege kunnen zijn. U kunt daarna in plaats van naar de pijpen van anderen te moeten dansen, doen wat u zelf graag wilt.

LEEUW

Een goede stemming kan ineens omslaan als u niet krijgt waar u uw zinnen op hebt gezet. Enge mensen kunnen tonen wie ze werkelijk zijn en daar kunt u iets van opsteken. Een affaire op het werk kan de wrevel opwekken van de leiding.

MAAGD

Geld en emoties verhouden zich doorgaans slecht samen. Probeer in rustiger vaarwater te komen door uitstaande rekening realistisch te bezien en uw leven aan te passen. Wees alert om te investeren als schulden niet uw probleem zijn.

WEEGSCHAAL

Er loert een probleem als u verwikkeld bent in een relatie waar hebzucht hoogtij viert. Het zou van slechte smaak getuigen jaloers te zijn op het succes van een partner. Deel liever in de vreugde dan de relatie te saboteren.

SCHORPIOEN

Relaties en medewerkers zullen bereid zijn steun te bieden en samen te werken. Zeg snel waar het op staat als iemand zijn oog laat vallen op iets wat u als het uwe beschouwt. Doe het echter subtiel zodat er geen scène ontstaat.

BOOGSCHUTTER

De kosmos kan voor een welkome verandering van stemming zorgen en u kunt de komende tijd rekenen op een periode van vrolijkheid, creativiteit en romantiek. Onderzoek het onbekende en neem wat risico.

STEENBOK

Maak een constructief gebruik van uw energie door uw huis op te knappen of een dringende familieaangelegenheid te regelen. De komende dagen kan de kosmos zorgen voor turbulentie en passie aan het romantische front.

WATERMAN

Te snel te familiair worden zal resulteren in verwarde gevoelens. Er kan zich een sluimerende rancune ontwikkelen waarmee u rekening zult moeten houden. Thuis kan een woede uitbarsting ontstaan. Gooi geen olie op het vuur.

VISSEN

Wees in alles wat u vandaag doet extra op uw hoede. Niets is zoals het op het eerste gezicht lijkt. Stel het nemen van een groot besluit uit als essentiële informatie niet beschikbaar is. Ontwijk politieke situaties, zeker als geld de inzet is.