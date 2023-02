Praat mee: Is Madonna terecht boos op de kritiek op haar uiterlijk?

„Opnieuw word ik gevangen in de schittering van leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat”, schrijft Madonna verder. „We leven in een wereld die weigert vrouwen ouder dan 45 te vieren en de behoefte voelt om ze te straffen als ze wilskrachtig, hardwerkend en avontuurlijk blijven. Ik heb me nooit verontschuldigd voor de creatieve keuzes die ik heb gemaakt, noch voor de manier waarop ik eruitzie of me kleed. En ik ga er ook niet aan beginnen.”

Taboe

Vrouwelijke sterren als Jennifer Aniston en Brooke Shields kaarten de laatste tijd steeds vaker ’ageism’, ofwel ’leeftijdsdiscriminatie’, aan, net als Madonna doet in haar Instagram-post. Toch lijkt er nog altijd een taboe te liggen op ouder worden, met als gevolg dat vrouwen in Hollywood ’iets’ laten doen om hun jonge look te behouden.

Genoeg bekende mannen doen dat ook, maar vrouwelijke artiesten lijken bij uitstek de meeste kritiek over hun uiterlijk over zich heen te krijgen. Ook onder de Instagram-post van Madonna reageren veel mensen kritisch. Zo reageert een volger: „Als je bang bent voor leeftijdsdiscriminatie, waarom laat je dan zoveel werk doen aan jezelf?”

