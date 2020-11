’Voor mij was Amerika het land van de kansen’

Het is lang geleden dat ik voor het eerst in de Verenigde Staten was. Wat een indrukwekkend land. Niet alleen door de grootte, ook omdat het heel anders was dan je kende uit films. We hebben hier niet in de gaten hoe onze indrukken van Amerika enorm door films worden beïnvloed. Ofwel het lijkt daar het Wilde Westen of de gevaarlijke grote stad, of we zien hysterische campagnevoerders. Maar de waarheid ligt natuurlijk in het midden.